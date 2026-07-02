GAC International เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกด้วยผลงานโดดเด่น
News provided byGAC
02 Jul, 2026, 18:03 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 2 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยอดจำหน่ายรถยนต์ของ GAC ในตลาดต่างประเทศ ทั้งยอดจำหน่ายแบบค้าส่งและยอดจำหน่ายให้ผู้ใช้ปลายทาง เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดการส่งออกรวมอยู่ที่ 121,483 คัน ซึ่งเกือบเทียบเท่ากับยอดส่งออกตลอดทั้งปีของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นถึง 132% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของบริษัท
GAC สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในภูมิภาคอเมริกา ประเทศเม็กซิโกมีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นพิเศษ โดย AION ES และ AION UT สามารถติดอันดับ 10 อันดับแรกของยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ขณะที่ในประเทศโบลิเวีย GAC ยังคงรักษาตำแหน่งแบรนด์รถยนต์นั่งสัญชาติจีนที่มียอดจำหน่ายสูงสุดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนบราซิล โคลอมเบีย และประเทศอื่น ๆ ก็ล้วนทำผลงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทำให้ GAC ก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ด้านยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในเดือนเมษายน ภายหลังการยุติมาตรการอุดหนุนจากภาครัฐ โดยส่วนแบ่งตลาดสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมอยู่ที่มากกว่า 11% ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก้าวขึ้นสู่อันดับ 2 ในกลุ่มแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าล้วนในเดือนเมษายน ด้วยส่วนแบ่งตลาดเกือบ 7% ส่วนประเทศไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มรถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นเช่นกัน ในยุโรป GAC ได้เร่งเดินหน้าขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย AION UT เริ่มเข้าสู่สายการผลิตในประเทศออสเตรีย และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดยุโรปที่เมืองมิลาน ก่อนจะขยายเข้าสู่สหราชอาณาจักรและสเปนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้บริษัทสามารถวางรากฐานระบบการดำเนินงานแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจได้ในระยะเริ่มต้น สำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา EMZOOM ครองอันดับ 1 ในตลาดรถยนต์ SUV กลุ่ม B-Segment ของประเทศเลบานอน ขณะที่ยอดจำหน่ายสะสมของ GAC ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
GAC ยังได้รับการยอมรับระดับโลกในด้านคุณภาพและศักยภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยในประเทศคูเวต บริษัทได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึงสองสาขา ได้แก่ คุณภาพโดยรวมของรถยนต์ยอดเยี่ยมที่สุด และมูลค่าคงเหลือ (residual value) สูงสุดในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน ขณะที่ในประเทศไทย GAC ครองอันดับ 1 ในด้านมูลค่าคงเหลือของรถยนต์หลังการใช้งาน 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์รถยนต์จีนทั้งหมด ด้าน AION UT ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยครองอันดับ 1 ด้านยอดจำหน่ายในกลุ่มรถยนต์แฮทช์แบ็กพลังงานไฟฟ้าล้วนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โคลอมเบีย อุรุกวัย และสิงคโปร์ พร้อมทั้งมียอดสั่งจองล่วงหน้ามากกว่า 600 คัน ในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังได้รับรางวัลสำคัญหลายรายการ รวมถึงรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศโบลิเวีย และครองอันดับ 1 ในด้านการเติบโตของยอดส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าแฮทช์แบ็กขนาด A0 จากประเทศจีนในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน AION V ก็สร้างสถิติยอดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศสูงสุดครั้งใหม่ อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายของรางวัล Drive's Car of the Year 2026 และคว้ารางวัล "No.1 Elite Electric SUV" ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอีกด้วย
หลังจากปิดฉากครึ่งแรกของปีด้วยผลการดำเนินงานอันโดดเด่น GAC International กำลังเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างเต็มกำลัง ด้วยแรงขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามบริษัทผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
SOURCE GAC
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