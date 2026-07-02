GAC International เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกด้วยผลงานโดดเด่น

News provided by

GAC

02 Jul, 2026, 18:03 CST

กว่างโจว, ประเทศจีน, 2 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยอดจำหน่ายรถยนต์ของ GAC ในตลาดต่างประเทศ ทั้งยอดจำหน่ายแบบค้าส่งและยอดจำหน่ายให้ผู้ใช้ปลายทาง เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดการส่งออกรวมอยู่ที่ 121,483 คัน ซึ่งเกือบเทียบเท่ากับยอดส่งออกตลอดทั้งปีของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นถึง 132% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของบริษัท

Continue Reading

GAC สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในภูมิภาคอเมริกา ประเทศเม็กซิโกมีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นพิเศษ โดย AION ES และ AION UT สามารถติดอันดับ 10 อันดับแรกของยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ขณะที่ในประเทศโบลิเวีย GAC ยังคงรักษาตำแหน่งแบรนด์รถยนต์นั่งสัญชาติจีนที่มียอดจำหน่ายสูงสุดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนบราซิล โคลอมเบีย และประเทศอื่น ๆ ก็ล้วนทำผลงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทำให้ GAC ก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ด้านยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในเดือนเมษายน ภายหลังการยุติมาตรการอุดหนุนจากภาครัฐ โดยส่วนแบ่งตลาดสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมอยู่ที่มากกว่า 11% ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก้าวขึ้นสู่อันดับ 2 ในกลุ่มแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าล้วนในเดือนเมษายน ด้วยส่วนแบ่งตลาดเกือบ 7% ส่วนประเทศไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มรถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นเช่นกัน ในยุโรป GAC ได้เร่งเดินหน้าขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย AION UT เริ่มเข้าสู่สายการผลิตในประเทศออสเตรีย และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดยุโรปที่เมืองมิลาน ก่อนจะขยายเข้าสู่สหราชอาณาจักรและสเปนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้บริษัทสามารถวางรากฐานระบบการดำเนินงานแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจได้ในระยะเริ่มต้น สำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา EMZOOM ครองอันดับ 1 ในตลาดรถยนต์ SUV กลุ่ม B-Segment ของประเทศเลบานอน ขณะที่ยอดจำหน่ายสะสมของ GAC ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

GAC ยังได้รับการยอมรับระดับโลกในด้านคุณภาพและศักยภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยในประเทศคูเวต บริษัทได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึงสองสาขา ได้แก่ คุณภาพโดยรวมของรถยนต์ยอดเยี่ยมที่สุด และมูลค่าคงเหลือ (residual value) สูงสุดในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน ขณะที่ในประเทศไทย GAC ครองอันดับ 1 ในด้านมูลค่าคงเหลือของรถยนต์หลังการใช้งาน 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์รถยนต์จีนทั้งหมด ด้าน AION UT ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยครองอันดับ 1 ด้านยอดจำหน่ายในกลุ่มรถยนต์แฮทช์แบ็กพลังงานไฟฟ้าล้วนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โคลอมเบีย อุรุกวัย และสิงคโปร์ พร้อมทั้งมียอดสั่งจองล่วงหน้ามากกว่า 600 คัน ในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังได้รับรางวัลสำคัญหลายรายการ รวมถึงรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศโบลิเวีย และครองอันดับ 1 ในด้านการเติบโตของยอดส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าแฮทช์แบ็กขนาด A0 จากประเทศจีนในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน AION V ก็สร้างสถิติยอดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศสูงสุดครั้งใหม่ อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายของรางวัล Drive's Car of the Year 2026 และคว้ารางวัล "No.1 Elite Electric SUV" ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอีกด้วย

หลังจากปิดฉากครึ่งแรกของปีด้วยผลการดำเนินงานอันโดดเด่น GAC International กำลังเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างเต็มกำลัง ด้วยแรงขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามบริษัทผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

SOURCE GAC

Also from this source

GAC International Catat Keputusan Separuh Tahun Pertama dengan Prestasi Cemerlang

GAC International Catat Keputusan Separuh Tahun Pertama dengan Prestasi Cemerlang

Pada separuh pertama tahun 2026, jumlah jualan borong luar negara dan jualan runcit pengguna akhir GAC meningkat dua kali ganda tahun ke tahun....
กระแสฟุตบอลทั่วโลกคึกคัก: GAC ร่วมฉลองความสำเร็จไปกับสามสโมสรพันธมิตรชั้นนำ

กระแสฟุตบอลทั่วโลกคึกคัก: GAC ร่วมฉลองความสำเร็จไปกับสามสโมสรพันธมิตรชั้นนำ

ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลระดับโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้นและดึงดูดความสนใจจากแฟนบอลหลายร้อยล้านคนทั่วโลก นักเตะระดับแนวหน้าหลายคนจากสโมสรพันธมิตรที่ GAC...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Corporate Expansion

Corporate Expansion

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics