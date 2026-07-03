GAC 인터내셔널, 상반기 실적 발표… 탁월한 성과 달성

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GAC

2026년 07월 03일 14:07 KST

광저우, 중국 2026년 7월 3일 /PRNewswire/ -- 2026년 상반기 GAC의 해외 도매 및 최종 소비자 소매 판매량이 전년 동기 대비 두 배로 증가했다. 총 수출 대수는 12만 1483대로 전년 연간 수출량에 육박했으며, 전년 동기 대비 132% 증가라는 의미 있는 성과를 거두며 중요한 이정표를 세웠다.

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GAC는 전 지역에 걸쳐 견고한 성장을 달성했다. 미주 지역에서는 멕시코가 뛰어난 성과를 거두며 AION ES와 AION UT가 순수 전기차(BEV) 판매 순위 상위 10위권에 진입했다. 볼리비아는 중국 승용차 브랜드 중 판매 1위라는 입지를 유지했으며, 브라질과 콜롬비아 등 여러 국가에서도 강한 성장세를 기록했다. 아시아 태평양 지역에서는 홍콩 특별행정구에서 보조금 지급 종료 이후인 4월 GAC가 개인용 전기차 판매 1위를 차지했으며, 1월부터 5월까지 누적 시장 점유율은 11%를 넘어섰다. 싱가포르에서는 4월 순수 전기차 브랜드 중 약 7%의 점유율로 2위를 기록했으며, 태국에서는 전기 택시 부문 점유율 1위를 유지했다. GAC는 말레이시아와 인도네시아에서도 눈에 띄는 성장을 보였다. 유럽에서는 전략적 확장이 가속화됐는데, AION UT가 오스트리아에서 생산을 시작하고 밀라노에서 유럽 데뷔를 마친 데 이어 영국과 스페인에 공식 진출하며 초기 전체 가치 사슬 운영 체계를 구축했다. 중동 및 아프리카 지역에서는 EMZOOM이 레바논 B세그먼트 SUV 시장에서 1위를 차지했으며, 중동 지역 전체의 누적 판매량도 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다.

GAC는 품질과 브랜드 경쟁력에서도 세계적인 인정을 받았다. 쿠웨이트에서는 중국 자동차 브랜드 중 최고 종합 차량 품질과 최고 잔존 가치 부문에서 두 개의 1위 타이틀을 획득했다. 태국에서는 중국 브랜드 중 3년 잔존 가치 1위를 기록했다. AION UT는 홍콩 특별행정구, 콜롬비아, 우루과이 및 싱가포르에서 순수 전기 해치백 판매 1위를 이어가고 있으며, 호주에서는 600건 이상의 사전 예약을 기록했다. 또한 볼리비아 베스트셀링 BEV와 5월 중국 A0급 전기 해치백 수출 성장 1위 등 다수의 상을 수상했다. AION V 역시 해외 판매 신기록을 달성했으며, 드라이브(Drive)의 2026 올해의 차(Car of the Year 2026) 후보에 오른 데 이어 홍콩 특별행정구에서 '최고의 엘리트 전기 SUV(No.1 Elite Electric SUV)' 타이틀을 획득했다.

탁월한 성과로 상반기를 마무리한 GAC 인터내셔널(GAC International)은 거침없는 기세로 글로벌 확장을 가속화하고 있다.

GAC에 대한 자세한 내용은 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있다.

SOURCE GAC

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