GAC International publie ses résultats exceptionnels du premier semestre

GUANGZHOU, Chine, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Au cours du premier semestre 2026, les volumes de ventes en gros à l'étranger et de ventes au détail aux particuliers de GAC ont doublé par rapport à la même période de l'année précédente. Les exportations totales ont atteint 121 483 unités, un chiffre proche du volume total des exportations de l'année dernière, avec une hausse significative de 132 % par rapport à l'année précédente, ce qui constitue une étape importante.

GAC a enregistré une forte croissance dans toutes les régions. Dans les Amériques, le Mexique a enregistré des résultats exceptionnels, les modèles AION ES et AION UT s'étant hissés dans le top 10 du classement des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV). La Bolivie a conservé sa première place parmi les marques chinoises de voitures particulières les plus vendues. Le Brésil, la Colombie et d'autres pays ont également enregistré une forte croissance. Dans la région Asie-Pacifique, la RAS de Hong Kong a vu le groupe GAC se hisser à la première place des ventes de véhicules électriques particuliers en avril, après la suppression progressive des subventions, avec une part de marché cumulée de plus de 11 % entre janvier et mai. En avril, Singapour s'est classé deuxième parmi les marques de véhicules électriques, représentant près de 7 % de part de marché, tandis que la Thaïlande a conservé sa première place sur le segment des taxis électriques. La Malaisie et l'Indonésie ont également enregistré une croissance notable. L'Europe a accéléré son expansion stratégique : l'AION UT a été lancé en Autriche et a fait ses débuts européens à Milan, avant d'être officiellement commercialisé au Royaume-Uni et en Espagne, mettant ainsi en place un premier système opérationnel couvrant l'ensemble de la chaîne. Au Moyen-Orient et en Afrique, l'EMZOOM s'est classé en tête du marché libanais des SUV du segment B, et la région du Moyen-Orient a enregistré une hausse substantielle de ses ventes cumulées par rapport à l'année précédente.

GAC s'est également forgé une réputation mondiale en matière de qualité et de solidité. Au Koweït, le constructeur a remporté deux titres de n° 1 : celui de la meilleure qualité globale des véhicules et celui de la valeur résiduelle la plus élevée parmi les constructeurs automobiles chinois. En Thaïlande, GAC s'est classée en tête de toutes les marques chinoises en termes de valeur résiduelle sur trois ans. L'AION UT a poursuivi sur sa lancée, se classant en tête des ventes dans la catégorie des berlines électriques dans la RAS de Hong Kong, en Colombie, en Uruguay et à Singapour, avec plus de 600 précommandes en Australie, et remportant de nombreuses distinctions, notamment celle du véhicule électrique à batterie (BEV) le plus vendu en Bolivie et la première place en termes de croissance des exportations pour les berlines électriques chinoises de la classe A0 au mois de mai. L'AION V a également atteint de nouveaux records de ventes à l'étranger, a été présélectionnée pour le titre de « Voiture de l'année 2026 » décerné par Drive et a remporté le titre de « SUV électrique d'élite n° 1 » dans la RAS de Hong Kong.

Après avoir clôturé le premier semestre avec un bilan exceptionnel, GAC International accélère son expansion mondiale à un rythme imparable.

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