GAC International、目覚ましい上半期業績を発表

中国・広州、2026年7月2日 /PRNewswire/ -- 2026年上半期、GACの海外卸売台数とエンドユーザー向け小売販売台数はいずれも前年同期比で倍増しました。総輸出台数は121,483台に達し、昨年通年の輸出台数にほぼ匹敵する水準となり、前年同期比132%増という大幅な伸びを示して、重要な節目となりました。

GACは全地域で堅調な成長を達成しました。米州では、メキシコが目覚ましい実績を上げ、AION ESとAION UTがBEV販売ランキングでトップ10入りを果たしました。ボリビアでは、GACが中国乗用車ブランドとして販売首位を維持しました。ブラジル、コロンビアなどの国でも力強い成長を記録しました。アジア太平洋地域では、香港特別行政区でGACが補助金の段階的廃止後の4月に自家用EV販売で首位を獲得し、1月から5月までの累計市場シェアは11%を超えました。シンガポールでは、GACが4月に純電気自動車ブランドの中で約7%のシェアを獲得して2位となり、タイでは電気タクシー部門で首位シェアを維持しました。マレーシアとインドネシアも著しい成長を記録しました。欧州では、戦略的拡大が加速しました。AION UTはオーストリアで生産を開始し、ミラノで欧州デビューを果たした後、英国とスペインに正式に参入し、初期段階の一貫運営体制を確立しました。中東・アフリカでは、EMZOOMがレバノンのBセグメントSUV市場で首位となり、中東地域では累計販売台数が前年同期比で大幅に増加しました。

GACは品質と実力でも世界的な評価を獲得しました。クウェートでは、中国自動車メーカーの中で、総合的な車両品質と残存価値の高さの2項目で首位評価を獲得しました。タイでは、GACが3年後の残存価値で中国ブランド中トップとなりました。AION UTは好調を維持し、香港特別行政区、コロンビア、ウルグアイ、シンガポールの純電気ハッチバック部門で販売首位を獲得したほか、オーストラリアでは600件を超える予約注文を集め、ボリビアのベストセラーBEV、中国A0クラス電気ハッチバックの5月の輸出成長率首位など、複数の賞・評価を獲得しました。AION Vも海外販売台数で過去最高を更新し、Driveの「Car of the Year 2026」の最終候補に選出されたほか、香港特別行政区で「No.1 Elite Electric SUV」を受賞しました。

上半期に優れた業績を収めたGAC Internationalは、力強い勢いでグローバル展開を加速しています。

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SOURCE GAC