GAC International registra resultados sobresalientes en la primera mitad de la temporada

GUANGZHOU, China, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En el primer semestre de 2026, los volúmenes de ventas al por mayor y al por menor de GAC en el extranjero se duplicaron interanualmente. Las exportaciones totales han llegado hasta la cifra de 121.483 unidades, casi igualando el volumen de exportaciones de todo el año anterior, con un aumento interanual significativo del 132%, lo que marca un hito importante.

GAC ha conseguido un sólido crecimiento en todas las regiones. En América, México tuvo un rendimiento sobresaliente, con el AION ES y el AION UT asegurando posiciones entre los diez primeros en el ranking de ventas de BEV. Bolivia mantuvo su posición de liderazgo como la marca de pasajeros china más vendida. Brasil, Colombia y otros países también registraron un fuerte crecimiento. En Asia-Pacífico, la RAE de Hong Kong vio a GAC obtener la posición número 1 en ventas de vehículos eléctricos privados en abril después de la eliminación gradual de los subsidios, con una participación de mercado acumulada de enero a mayo que superó el 11%. Singapur ocupó el segundo lugar entre las marcas de vehículos eléctricos puros en abril con una participación cercana al 7%, y Tailandia mantuvo su participación número 1 en el segmento de taxis eléctricos. Malasia e Indonesia también registraron un crecimiento notable. Europa aceleró su expansión estratégica: el AION UT comenzó la producción en Austria e hizo su debut europeo en Milán, seguido de entradas oficiales en Reino Unido y España, estableciendo un sistema operativo inicial de cadena completa. En Oriente Medio y África, el EMZOOM ocupó el primer lugar en el mercado de SUV del segmento B del Líbano, y la región de Oriente Medio experimentó un aumento interanual sustancial en las ventas acumuladas.

GAC también ha conseguido un importante reconocimiento mundial por su calidad y robustez. En Kuwait, consiguió dos títulos de número 1 por la mejor calidad general del vehículo y el mayor valor residual entre los fabricantes de automóviles chinos. En Tailandia, GAC lideró a todas las marcas chinas en valor residual a tres años. El AION UT continuó su racha de éxitos, alcanzando el primer puesto en ventas de hatchbacks eléctricos puros en la RAE de Hong Kong, Colombia, Uruguay y Singapur, con más de 600 pedidos anticipados en Australia, y ganando múltiples premios, incluyendo el de BEV más vendido de Bolivia y el primer puesto en crecimiento de exportaciones para hatchbacks eléctricos chinos A0 en mayo. El AION V también alcanzó nuevos máximos de ventas en el extranjero, fue preseleccionado para el premio Coche del Año 2026 de Drive y ganó el premio al "SUV eléctrico de élite número 1" en la RAE de Hong Kong.

GAC International cierra el primer semestre con un excelente balance de resultados, acelerando su expansión global con un impulso imparable.

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