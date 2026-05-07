GAC、4月の香港電気自動車販売で首位を獲得し、高品質なグローバル展開戦略を推進

香港、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 香港運輸署が発表した2026年4月の自家用車初度登録台数統計によると、GACは4月に香港特別行政区において合計1,646台の販売を達成し、現地の自家用車市場で第1位となりました。このうち、バッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は1,596台に達し、プラグインハイブリッド車（PHEV）は50台を占めました。GACの2026年最初の4カ月間における累計販売市場シェアは12%に達しました。

今年に入ってから、GACは香港特別行政区において堅調な成長を続けています。1月から2月にかけて、同社のEV販売台数は中国ブランドの中で上位2位以内、全体でも上位3位以内に入りました。3月には月間卸売台数が2,000台に迫り、歴史的な躍進を遂げました。この成功を受けて、GACは4月の販売ランキングで首位に躍り出ました。これらの具体的な成果は、GACの「中国スマート製造（Chinese Smart Manufacturing）」が持つ強力な競争力と、香港市場の消費者からの高い評価を証明するものです。

2025年に「香港アクション（Hong Kong ACTION）」計画を立ち上げて以来、GACは香港市場を右ハンドル市場の中核拠点および海外ショーケースとして位置づけてきました。同社は製品、供給、サービス、ブランドを網羅する「四位一体」の能力システムを体系的に構築しています。

香港におけるGACのリーダーシップは単なる個別事例ではなく、加速するグローバル事業の縮図です。2026年の最初の4カ月間で、GACの海外輸出総数は前年同期比133.9％増の70,474台に達し、業界の成長を牽引しながら国際化を加速させています。

この1年間で、GACは複数の主要市場で強力な主導的地位を確立してきました。タイの電気タクシー部門でトップシェア、サウジアラビアで第1位の中国ブランド、アラブ首長国連邦でM8がセグメントチャンピオンを獲得するなど、その他の主要市場においても軒並みトップクラスにランクインしています。

香港市場での首位獲得からグローバル市場での躍進まで、GACは海外において単に「車を売る」段階から「根付く」段階へと移行しており、製品を現地のライフスタイルや文化に深く融合させています。今後もGACは、世界のより広範な市場において「中国スマート製造（Chinese Smart Manufacturing）」による高品質なグローバル展開の新たな章を書き続けていきます。

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SOURCE GAC