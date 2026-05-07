GAC domine les ventes de véhicules électriques à Hong Kong en avril et poursuit sa stratégie d'expansion mondiale de l'excellence

HONG KONG, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Selon les statistiques des premières immatriculations de voitures particulières en avril 2026, publiées par le ministère des transports de Hong Kong, GAC a réalisé le mois dernier des ventes totales de 1 646 unités dans la région administrative spéciale de Hong Kong, se classant ainsi au premier rang du marché local dans ce segment. Sur ce total, les ventes de véhicules électriques à batterie ont atteint 1 596 unités, tandis que 50 véhicules électriques hybrides rechargeables ont été vendus. La part de marché des ventes cumulées de GAC s'est établie à 12 % au cours des quatre premiers mois de 2026.

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Depuis le début de l'année, GAC a maintenu une forte dynamique de croissance dans la région administrative spéciale de Hong Kong. De janvier à février, les ventes de véhicules électriques ont placé GAC parmi les deux premières marques chinoises et les trois premières au total. En mars, le volume mensuel des ventes en gros a frôlé les 2 000 unités : une percée historique. Forte de ce succès, la marque GAC s'est hissée en tête du classement des ventes en avril. Ces résultats concrets témoignent de la formidable compétitivité du modèle de « fabrication intelligente chinoise » appliqué par GAC et du profond ancrage de sa réputation auprès des consommateurs du marché de Hong Kong.

Depuis le lancement de son plan « Hong Kong ACTION » en 2025, GAC a fait du marché de Hong Kong une plaque tournante centrale pour les véhicules à volant à droite, et une véritable vitrine pour le marché international. Le constructeur a systématiquement mis en place un système de capacités quatre en un couvrant les produits, l'approvisionnement, les services et la marque.

La prééminence de GAC à Hong Kong n'est pas une exception, mais un microcosme de l'accélération de ses activités mondiales. Dans les quatre premiers mois de 2026, les exportations totales de GAC à l'étranger ont atteint 70 474 unités, soit une hausse de 133,9 % en glissement annuel, qui a permis à l'entreprise de tirer la croissance du secteur et d'intensifier son internationalisation.

Au cours de l'année écoulée, GAC a acquis une solide position de leader sur plusieurs marchés clés : première part du segment des taxis électriques en Thaïlande, première marque chinoise en Arabie saoudite, championne du segment pour le modèle M8 aux Émirats arabes unis... Les autres principaux marchés affichent également des résultats de très haut niveau.

De l'explosion des ventes sur le marché de Hong Kong à la prospérité sur les marchés mondiaux, GAC dépasse la simple vente de voitures à l'étranger pour s'y implanter, en intégrant profondément ses produits dans les cultures et les modes de vie locaux. GAC continuera à l'avenir d'écrire l'histoire de l'expansion mondiale de l'excellence de la « fabrication intelligente chinoise » sur des marchés plus vastes dans le monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter le site https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

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