GAC Ungguli Jualan EV Hong Kong pada April, Majukan Strategi Pengembangan Global Berkualiti Tinggi

HONG KONG, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Menurut statistik pendaftaran pertama kereta persendirian bagi April 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Hong Kong, GAC mencapai jumlah jualan sebanyak 1,646 unit di Hong Kong SAR pada bulan April, sekali gus menduduki tempat pertama dalam pasaran kereta persendirian tempatan. Daripada jumlah ini, jualan kenderaan elektrik bateri mencapai 1,596 unit, manakala kenderaan elektrik hibrid pemalam menyumbang sebanyak 50 unit. Bahagian pasaran jualan terkumpul GAC mencapai 12% dalam empat bulan pertama 2026.

Sejak awal tahun ini, GAC mengekalkan momentum pertumbuhan kukuh di Hong Kong SAR. Dari Januari hingga Februari, jualan EVnya tersenarai antara dua jenama Cina teratas dan tiga teratas secara keseluruhan. Pada Mac, volum jualan borong bulanan menghampiri 2,000 unit yang menyaksikan satu kejayaan bersejarah. Lanjutan daripada kejayaan ini, GAC melonjak ke kedudukan teratas dalam senarai kedudukan jualan pada April. Keputusan konkrit ini membuktikan daya saing mengagumkan "Pembuatan Pintar China" GAC serta reputasi mendalamnya dalam kalangan pengguna di pasaran Hong Kong.

Sejak melancarkan pelan "Hong Kong ACTION" pada 2025, GAC telah meletakkan pasaran Hong Kong sebagai hab teras bagi pasaran pemanduan sebelah kanan serta wadah luar negara. Ia membina secara sistematik sistem keupayaan empat-dalam-satu yang merangkumi produk, bekalan, perkhidmatan dan jenama.

Kepimpinan GAC di Hong Kong bukanlah kes terpencil, tetapi merupakan bahagian yang kecil daripada perniagaan globalnya yang berkembang pesat. Dalam empat bulan pertama 2026, jumlah eksport luar negara GAC mencapai 70,474 unit, melonjak 133.9% tahun ke tahun — mendahului pertumbuhan industri dan mempercepat proses pengantarabangsaannya.

Sepanjang tahun lalu, GAC telah membina kedudukan kepimpinan kukuh di beberapa pasaran utama: bahagian pasaran teratas dalam segmen teksi elektrik di Thailand, jenama Cina No.1 di Arab Saudi, serta juara segmen bagi M8 di UAE… Pasaran utama kami yang lain juga kesemuanya turut berada pada kedudukan teratas.

Bermula dengan mengungguli jualan di pasaran Hong Kong hingga berkembang pesat di pasaran global, GAC sedang beralih daripada "menjual kereta" kepada "bertapak kukuh" di luar negara dengan mengintegrasikan produknya secara mendalam ke dalam gaya hidup dan budaya tempatan. Pada masa akan datang, GAC akan terus menulis lembaran baharu pengembangan global yang berkualiti tinggi bagi "Pembuatan Pintar China" di pasaran lebih luas seluruh dunia.

SOURCE GAC