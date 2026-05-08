GAC, 4월 홍콩 전기차 판매 1위 달성하며 고품질 글로벌 확장 전략 추진

홍콩, 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 홍콩 교통국(Hong Kong Transport Department)에서 발표한 2026년 4월 개인차량 첫 등록 통계에 따르면, GAC가 4월 홍콩 특별행정구에서 총 1646대의 판매량을 달성하며 현지 개인차량 시장에서 1위를 기록했다. 이 중 배터리 전기차의 판매량은 1596대에 달했으며, 플러그인 하이브리드 전기차는 50대를 차지했다. GAC의 2026년 첫 4개월 누적 판매 시장 점유율은 12%에 달했다.

올해 초부터 GAC는 홍콩 특별행정구에서 강력한 성장력을 유지해 왔다. 1월부터 2월까지 GAC의 전기차 판매량은 중국 브랜드 중 상위 2위, 전체 브랜드 중 상위 3위를 차지했다. 3월에는 월간 도매 판매량이 2000대에 근접하며 역사적인 돌파구를 마련했다. 이러한 성공을 바탕으로 GAC는 4월 판매 순위 정상에 올랐다. 이러한 구체적인 성과는 GAC의 '중국 스마트 제조(Chinese Smart Manufacturing)'의 막강한 경쟁력과 홍콩 시장 소비자들 사이에서의 깊은 신뢰를 입증한다.

2025년 '홍콩 액션(Hong Kong ACTION)' 계획을 발표한 이후 GAC는 홍콩 시장을 우측 핸들 시장의 핵심 중심지이자 해외 쇼케이스로 차별화해 왔다. GAC는 제품, 공급, 서비스 및 브랜드를 아우르는 포인원(four-in-one) 역량 시스템을 체계적으로 구축했다.

홍콩에서 GAC의 선도적 지위는 단독 사례가 아닌, 가속화되고 있는 글로벌 비즈니스의 축소판이다. 2026년 첫 4개월 동안 GAC의 총 해외 수출량은 7만 474대에 달해 전년 동기 대비 133.9% 급증하며 업계 성장을 선도하고 국제화를 가속화하고 있다.

지난 1년간 GAC는 태국 전기 택시 부문 최고 점유율, 사우디아라비아 내 중국 브랜드 1위, 아랍에미리트 내 M8 부문 챔피언 등 여러 핵심 시장에서 강력한 선도적 지위를 확립했다. 기타 핵심 시장들도 모두 최상위권에 위치하고 있다.

홍콩 시장 판매 1위 달성부터 글로벌 시장에서의 번영까지, GAC는 해외에서 '자동차 판매'를 넘어 '뿌리 내리기'로 나아가며 제품을 현지 라이프스타일과 문화에 깊이 통합하고 있다. 앞으로 GAC는 전 세계의 더 넓은 시장에서 '중국 스마트 제조'를 위한 고품질 글로벌 확장이라는 새로운 장을 계속 써 내려갈 것이다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en를 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우해 확인할 수 있다.

SOURCE GAC