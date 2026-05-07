-GAC lidera las ventas de vehículos eléctricos en Hong Kong en abril, impulsando su estrategia de expansión global de alta calidad

HONG KONG, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Según las estadísticas sobre las primeras matriculaciones de coches particulares en abril de 2026, publicadas por el Departamento de Transporte de Hong Kong, GAC alcanzó un total de 1.646 unidades vendidas en la RAE de Hong Kong durante ese mes, situándose en primer lugar del mercado local de coches particulares. De este total, las ventas de vehículos eléctricos de batería alcanzaron las 1.596 unidades, mientras que las de vehículos híbridos enchufables representaron las 50 unidades. La cuota de mercado acumulada de GAC alcanzó el 12% en los primeros cuatro meses de 2026.

1

Desde principios de año, GAC ha mantenido un fuerte impulso de crecimiento en la RAE de Hong Kong. De enero a febrero, sus ventas de vehículos eléctricos se situaron entre las dos principales marcas chinas y entre las tres primeras a nivel mundial. En marzo, el volumen mensual de ventas al por mayor se acercó a las 2.000 unidades, marcando un hito histórico. Aprovechando este éxito, GAC se catapultó a la cima del ranking de ventas en abril. Estos resultados concretos dan fe de la formidable competitividad de la "Fabricación Inteligente China" de GAC y de su sólida reputación entre los consumidores del mercado de Hong Kong.

Desde el lanzamiento de su plan "Hong Kong ACTION" en 2025, GAC ha posicionado el mercado de Hong Kong como un centro neurálgico para los mercados de vehículos con volante a la derecha y un escaparate internacional. Ha desarrollado sistemáticamente un sistema integral que abarca productos, suministro, servicios y marca.

El liderazgo de GAC en Hong Kong no es un caso aislado, sino un reflejo de su creciente expansión global. En los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones totales de GAC alcanzaron las 70.474 unidades, un aumento del 133,9% interanual, liderando el crecimiento del sector y acelerando su internacionalización.

Durante el último año, GAC ha consolidado una sólida posición de liderazgo en varios mercados clave: la mayor cuota de mercado en el segmento de taxis eléctricos de Tailandia, la marca china número uno en Arabia Saudita y el liderazgo en el segmento del M8 en los Emiratos Árabes Unidos. El resto de nuestros mercados clave también se encuentran entre los primeros puestos.

Desde liderar las ventas en el mercado de Hong Kong hasta prosperar en los mercados globales, GAC está pasando de simplemente "vender automóviles" a "echar raíces" en el extranjero, integrando profundamente sus productos en los estilos de vida y las culturas locales. En adelante, GAC continuará escribiendo un nuevo capítulo de expansión global de alta calidad para la "fabricación inteligente china" en mercados más amplios del mundo.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974564/1.jpg