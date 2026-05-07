GAC ครองยอดขายรถ EV อันดับหนึ่งในฮ่องกงประจำเดือนเมษายน ตอกย้ำกลยุทธ์ขยายธุรกิจคุณภาพสูงสู่ระดับโลก
News provided byGAC
07 May, 2026, 17:59 CST
ฮ่องกง, 7 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- สถิติการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลครั้งแรกในเดือนเมษายน 2569 ที่เผยแพร่โดยกรมการขนส่งฮ่องกงเผยให้เห็นว่า GAC มียอดขายรวม 1,646 คันในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในเดือนเมษายน ครองอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ส่วนบุคคลในท้องถิ่น โดยในจำนวนนี้ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อยู่ที่ 1,596 คัน ขณะที่รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กมียอดขาย 50 คัน ส่วนแบ่งการตลาดสะสมของ GAC ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 12%
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา GAC ได้คงโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทติดอันดับสองแบรนด์จีนยอดนิยม และติดอันดับสามโดยรวม ในเดือนมีนาคม ยอดขายส่งรายเดือนใกล้แตะ 2,000 คัน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยการต่อยอดจากความสำเร็จนี้ GAC จึงพุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของการจัดอันดับยอดขายในเดือนเมษายน ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขันที่น่าเกรงขามของ "การผลิตอัจฉริยะแบบจีน" ของ GAC และชื่อเสียงอันดีเยี่ยมในหมู่ผู้บริโภคในตลาดฮ่องกง
นับแต่การเปิดตัวแผน "Hong Kong ACTION" เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา GAC ได้วางตำแหน่งตลาดฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาและเป็นเวทีแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยได้สร้างระบบความสามารถแบบสี่ในหนึ่ง ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ การจัดหา บริการ และแบรนด์ อย่างเป็นระบบ
ความเป็นผู้นำของ GAC ในฮ่องกงไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเดี่ยว ๆ แต่เป็นตัวอย่างย่อส่วนของการที่บริษัทเร่งการเติบโตธุรกิจไปทั่วโลก ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2569 ยอดส่งออกต่างประเทศรวมของ GAC สูงถึง 70,474 คัน เพิ่มขึ้น 133.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นำการเติบโตของอุตสาหกรรมและเร่งการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล
ตลอดปีที่ผ่านมา GAC ได้สร้างตำแหน่งผู้นำที่แข็งแกร่งในตลาดสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มรถแท็กซี่ไฟฟ้าของประเทศไทย แบรนด์จีนอันดับ 1 ในซาอุดีอาระเบีย และเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ M8 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์... และบริษัทรั้งระดับแนวหน้าในตลาดสำคัญอื่น ๆ เช่นกัน
จากการทำยอดขายสูงสุดในตลาดฮ่องกงสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดโลก GAC กำลังเปลี่ยนจากการ "ขายรถยนต์" เป็นการ "หยั่งราก" ในต่างประเทศ โดยผนวกผลิตภัณฑ์เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง ในอนาคต GAC จะเดินหน้าเขียนบทใหม่ของการขยายธุรกิจคุณภาพสูงไปทั่วโลกเพื่อ "การผลิตอัจฉริยะของจีน" ในตลาดที่กว้างขึ้นทั่วโลกต่อไป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่: https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
SOURCE GAC
Share this article