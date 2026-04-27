Tech GAC continúa avanzando y une fuerzas con aliados internacionales para entrar en la "vía rápida" de la expansión mundial

GUANGZHOU, China, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de abril, GAC organizó en Guangzhou la Conferencia Internacional de Socios de GAC 2026, con el tema "Driving Forward, Winning Together" (Avanzando juntos, triunfamos juntos). A diferencia de años anteriores, este encuentro, al que asistieron más de 700 distribuidores y socios del sector procedentes de 87 países y regiones, se percibió menos como una conferencia de negocios y más como una gran feria tecnológica. Desde robots humanoides que actúan como conserjes y dan la bienvenida a los visitantes a su llegada a Guangzhou, pasando por una cena de gala con bailes del león robóticos y artistas de ópera iluminados, hasta exposiciones interactivas en las que se destacan un automóvil volador, un barista robótico y caligrafía basada en IA, GAC envía un mensaje inequívoco a sus socios internacionales: la ampliación internacional ya no se limita únicamente a la venta de automóviles. Se trata de redefinir de forma radical la competitividad mundial mediante una estrategia de doble motor impulsada por la innovación tecnológica y la innovación en los ecosistemas.

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El liderazgo ejecutivo, como Xia Xianqing, presidente de GAC Group; Jack Chen, vicepresidente de GAC Group y presidente de GAC INTERNATIONAL; Wei Haigang, presidente de GAC INTERNATIONAL; y Zhang Fan, director de Diseño y presidente de GAC Design Institute, se unieron a sus socios internacionales para trazar un camino común hacia el futuro y forjar un compromiso conjunto para "iniciar la campaña con medidas decisivas" y hacer un llamado contundente para acelerar al máximo su expansión mundial.

Durante la sesión de intercambio entre distribuidores, destacados representantes de Arabia Saudita, Tailandia y Hong Kong (China) subieron al escenario uno tras otro para compartir su experiencia práctica en la expansión conjunta del mercado con GAC desde diferentes perspectivas del mercado. Sus historias ilustraron vívidamente la profundidad de la cooperación desarrollada en la confianza mutua y el éxito compartido.

Además, en la conferencia se celebró una gran ceremonia de entrega de premios para reconocer a los equipos de concesionarios y a las personas que se destacaron por sus resultados de ventas, su atención al cliente y sus iniciativas de promoción del mercado durante el último año. Al rendir homenaje a quienes se esfuerzan y celebrar a quienes persiguen sus sueños, GAC expresó su más sincero agradecimiento a sus socios internacionales por su arduo trabajo y dedicación.

Asimismo, durante la conferencia, los socios internacionales pudieron conocer los múltiples modelos estrella y las zonas de exposición de tecnología de vanguardia de GAC. Desde cabinas inteligentes hasta la matriz tecnológica integrada tierra-aire, los socios profundizaron en su conocimiento sobre las ventajas de los productos y las capacidades tecnológicas de GAC, lo que reforzó aún más su confianza para seguir avanzando en estrecha colaboración con la marca GAC.

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