Tech GAC une fuerzas con socios globales para entrar en la "vía rápida" de la expansión global

-Tech GAC avanza con paso firme, uniendo fuerzas con socios globales para entrar en la "vía rápida" de la expansión global

GUANGZHOU, China, 25 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de abril, GAC celebró en Guangzhou la Conferencia de Socios GAC INTERNATIONAL 2026 bajo el lema "Impulsando el futuro, ganando juntos". A diferencia de años anteriores, esta reunión de más de 700 concesionarios y socios de la industria de 87 países y regiones se sintió menos como una conferencia de negocios y más como una exhibición tecnológica a gran escala. Desde conserjes robóticos humanoides que daban la bienvenida a los invitados a su llegada a Guangzhou, hasta una cena de gala con danzas de leones robóticos y artistas de ópera iluminados, pasando por exhibiciones interactivas que destacaban un coche volador, un barista robótico y caligrafía con IA, GAC envía un mensaje inequívoco a sus socios globales: globalizarse ya no se trata solo de vender coches. Se trata de transformar radicalmente la competitividad global mediante una estrategia de doble motor impulsada por la tecnología y la innovación del ecosistema.

GAC

El equipo directivo, compuesto por Xia Xianqing, presidente de GAC Group; Jack Chen, vicepresidente de GAC Group y presidente de GAC INTERNATIONAL; Wei Haigang, presidente de GAC INTERNATIONAL; y Zhang Fan, director de diseño y presidente de GAC Design Institute, se unió a socios globales para trazar un camino común hacia el futuro, forjando un compromiso colectivo para "iniciar la campaña con acciones decisivas" y haciendo un poderoso llamamiento para acelerar al máximo la expansión global de GAC.

Durante la sesión de intercambio con distribuidores, destacados representantes de Arabia Saudita, Tailandia y Hong Kong (China) subieron al escenario, compartiendo su experiencia práctica en la expansión del mercado junto con GAC desde diferentes perspectivas. Sus historias ilustraron vívidamente la profunda cooperación basada en la confianza mutua y el éxito compartido.

La conferencia también incluyó una gran ceremonia de entrega de premios para reconocer a los equipos de distribuidores y a los individuos que se destacaron en ventas, servicio al cliente y promoción de mercado durante el último año. Al honrar a quienes se esfuerzan y aplaudir a quienes persiguen sus sueños, GAC expresó su sincera gratitud a sus socios globales por su arduo trabajo y dedicación.

Durante la conferencia, los socios globales también pudieron conocer los múltiples modelos estrella de GAC y las zonas de exhibición de tecnología de vanguardia. Desde cabinas inteligentes hasta la matriz tecnológica integrada tierra-aire, los socios profundizaron su comprensión de la solidez de los productos y las capacidades tecnológicas de GAC, fortaleciendo aún más su confianza para avanzar de la mano de la marca GAC.

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