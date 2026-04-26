Tech GAC geht voran und schließt sich mit globalen Partnern zusammen, um auf die „Überholspur" der globalen Expansion zu gelangen

GUANGZHOU, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 22. April veranstaltete GAC in Guangzhou die GAC INTERNATIONAL-Partnerkonferenz 2026 unter dem Motto „Driving Forward, Winning Together". Anders als in den Vorjahren glich diese Zusammenkunft von über 700 Händlern und Industriepartnern aus 87 Ländern und Regionen weniger einer Geschäftskonferenz als vielmehr einer umfassenden Technologiepräsentation. Von humanoiden Roboter-Concierges, die die Gäste bei ihrer Ankunft in Guangzhou begrüßen, über ein Galadinner mit Roboterlöwentänzen und beleuchteten Operndarstellern bis hin zu interaktiven Exponaten, die ein fliegendes Auto, einen Roboter-Barista und KI-Kalligrafie vorstellen, sendet GAC eine unmissverständliche Botschaft an seine globalen Partner: Bei der Globalisierung geht es nicht mehr nur um den Verkauf von Autos. Es geht um eine grundlegende Neugestaltung der globalen Wettbewerbsfähigkeit durch eine Doppelstrategie, die von Technologie und Ökosysteminnovation angetrieben wird.

GAC

Führungskräfte wie Xia Xianqing, Präsident der GAC Group, Jack Chen, Vizepräsident der GAC Group und Vorsitzender von GAC INTERNATIONAL, Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL, und Zhang Fan, Leiter für Design und Präsident des GAC Design Institute, schlossen sich den globalen Partnern an, um einen gemeinsamen Weg in die Zukunft aufzuzeigen, ein gemeinsames Bekenntnis zum „Start der Kampagne mit entschlossenem Handeln" zu schmieden und einen eindringlichen Aufruf zur vollständigen Beschleunigung der globalen Expansion von GAC auszusprechen.

Während des Händleraustauschs traten nacheinander herausragende Händlervertreter aus Saudi-Arabien, Thailand und Hongkong (China) auf die Bühne und berichteten von ihren praktischen Erfahrungen bei der Markterweiterung mit GAC aus verschiedenen Marktperspektiven. Ihre Geschichten veranschaulichten die Tiefe der Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamem Erfolg beruht.

Im Rahmen der Konferenz wurde auch eine große Preisverleihung abgehalten, bei der Händlerteams und Einzelpersonen gewürdigt wurden, die sich im vergangenen Jahr durch herausragende Leistungen in den Bereichen Verkauf, Kundendienst und Marktförderung ausgezeichnet haben. GAC ehrte die Gewinner und applaudierte den Innovatoren und sprach so seinen globalen Partnern aufrichtigen Dank für ihre harte Arbeit und ihr Engagement aus.

Im Rahmen der Konferenz konnten die internationalen Partner zudem die verschiedenen Star-Modelle von GAC sowie die Ausstellungsbereiche mit modernster Technologie kennenlernen. Von intelligenten Cockpits bis hin zur integrierten Land-Luft-Technologie-Matrix vertieften die Partner ihr Verständnis für die Produktstärke und die technologischen Fähigkeiten von GAC und stärkten so ihr Vertrauen, Hand in Hand mit der Marke GAC zu wachsen.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder wenn Sie uns in den sozialen Medien folgen.

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