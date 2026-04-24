Tech GAC Mara ke Hadapan, Ganding Bahu dengan Rakan Global Melangkah ke "Laluan Pantas" Pengembangan Global

GUANGZHOU, China, 25 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 22 April, GAC menganjurkan Persidangan Rakan Kongsi GAC INTERNATIONAL 2026 berdasarkan tema "Driving Forward, Winning Together" ("Memacu Ke Hadapan, Menang Bersama"). Berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, perhimpunan yang menghimpunkan lebih 700 pengedar dan rakan industri dari 87 negara dan wilayah ini kurang terasa seperti persidangan perniagaan dan lebih menyerupai pameran teknologi berskala penuh. Bermula daripada pekerja rencam robot humanoid yang menyambut tetamu setibanya di Guangzhou, kepada makan malam gala yang menampilkan tarian singa robotik dan penghibur persembahan opera bercahaya, serta pameran interaktif yang menonjolkan kereta terbang, barista robotik dan kaligrafi AI, GAC menghantar mesej yang sememangnya jelas kepada rakan globalnya: pengembangan global bukan lagi sekadar menjual kereta. Ia mengenai pembentukan semula daya saing global secara asasnya melalui strategi dwienjin yang dipacu oleh teknologi dan inovasi ekosistem.

Barisan kepimpinan eksekutif termasuk Xia Xianqing, Presiden GAC Group; Jack Chen, Naib Presiden GAC Group dan Pengerusi GAC INTERNATIONAL; Wei Haigang, Presiden GAC INTERNATIONAL; serta Zhang Fan, Ketua Pegawai Reka Bentuk dan Presiden GAC Design Institute, turut serta bersama rakan global bagi merangka laluan ke hadapan yang dikongsi bersama, memperteguh komitmen kolektif untuk "memulakan kempen dengan tindakan tegas" serta melaungkan seruan yang kuat bagi mempercepat sepenuhnya pengembangan global GAC.

Dalam sesi perkongsian pengedar, wakil pengedar cemerlang dari Arab Saudi, Thailand dan Hong Kong (China) naik ke pentas secara bergilir-gilir untuk berkongsi pengalaman praktikal mereka dalam mengembangkan pasaran bersama-sama GAC dari perspektif pasaran yang berbeza. Kisah mereka menggambarkan dengan jelas kedalaman kerjasama yang dibina berasaskan kepercayaan bersama dan juga kejayaan bersama.

Persidangan turut mengadakan majlis penyampaian anugerah secara besar-besaran bagi mengiktiraf pasukan pengedar dan individu yang cemerlang dalam prestasi jualan, perkhidmatan pelanggan dan promosi pasaran sepanjang tahun lalu. Dengan memberi pengiktirafan kepada para pejuang dan memuji para pengejar impian, GAC menzahirkan penghargaan tulus kepada rakan globalnya atas kerja keras dan dedikasi mereka.

Sepanjang persidangan, rakan global turut berpeluang merasai pengalaman pelbagai model utama GAC serta zon pameran teknologi termaju. Daripada kokpit pintar hingga matriks teknologi darat-udara bersepadu, rakan-rakan dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai kekuatan produk dan keupayaan teknologi GAC, sekali gus meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk melangkah maju seiring bersama jenama GAC.

