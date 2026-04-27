GAC va de l'avant en s'associant à des partenaires du monde entier pour s'engager sur la « voie rapide » de l'expansion mondiale

GUANGZHOU, Chine, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 22 avril, GAC a organisé à Guangzhou la conférence 2026 des partenaires de GAC INTERNATIONAL sur le thème « Avancer ensemble pour gagner ». Contrairement aux années précédentes, cette réunion de plus de 700 concessionnaires et partenaires industriels de 87 pays et régions ressemblait moins à une conférence commerciale qu'à une véritable vitrine technologique. Des robots humanoïdes concierges accueillant les invités à leur arrivée à Guangzhou, au dîner de gala mettant en scène des danses du lion robotisées et des artistes d'opéra sous les plus belles lumières, en passant par les expositions interactives autour d'une voiture volante, d'un robot barista et de la calligraphie par IA, GAC envoie un message clair à ses partenaires mondiaux : la mondialisation ne se limite plus à la vente de voitures. Il s'agit de remodeler fondamentalement la compétitivité mondiale grâce à une double stratégie basée sur l'innovation technologique et des écosystèmes.

GAC

Les dirigeants, notamment Xia Xianqing, président du groupe GAC, Jack Chen, vice-président du groupe GAC et président de GAC INTERNATIONAL, Wei Haigang, président de GAC INTERNATIONAL, et Zhang Fan, directeur du design et président de l'institut de design de GAC, se sont joints aux partenaires mondiaux pour tracer une voie commune vers l'avenir, s'engager collectivement à « lancer la campagne en prenant des mesures décisives » et appeler vivement à intensifier l'expansion mondiale de GAC.

Au cours de la séance d'échange avec les concessionnaires, les formidables représentants venus d'Arabie saoudite, de Thaïlande et de Hong Kong (Chine) ont pris la parole l'un après l'autre pour faire part selon différentes perspectives de leur expérience pratique de l'expansion du marché avec GAC. Leurs témoignages ont illustré avec éclat la profondeur d'une coopération fondée sur la confiance mutuelle et la réussite commune.

La conférence a également été l'occasion d'une grande cérémonie de remise de prix pour récompenser l'excellence des équipes de concessionnaires et des personnes en matière de résultats de vente, de service à la clientèle et de promotion du marché au cours de l'année écoulée. En honorant les efforts des collaborateurs et en saluant leurs rêves, GAC a exprimé sa sincère gratitude à ses partenaires mondiaux pour leur travail acharné et leur dévouement.

Au cours de la conférence, les partenaires mondiaux ont enfin pu découvrir les nombreux modèles vedettes de GAC et les zones d'exposition de la marque consacrées aux technologies de pointe. Des cockpits intelligents à la matrice technologique terre-air intégrée, les partenaires ont pu approfondir leur compréhension de la force des produits et des capacités technologiques de GAC pour aller de l'avant plus en confiance, main dans la main avec la marque GAC.

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