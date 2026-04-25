기술 중심 GAC, 글로벌 파트너와 손잡고 글로벌 확장의 '고속 차선' 진입

광저우, 중국 2026년 4월 25일 /PRNewswire/ -- 4월 22일 GAC가 '전진하며, 함께 승리하자(Driving Forward, Winning Together)'를 주제로 광저우에서 2026 GAC 인터내셔널 파트너 콘퍼런스(2026 GAC INTERNATIONAL Partner Conference)를 개최했다. 87개 국가 및 지역에서 온 700명 이상의 딜러와 업계 파트너들이 모인 이번 행사는 예년과 달리 비즈니스 콘퍼런스라기보다는 본격적인 기술 쇼케이스에 가까웠다. 광저우에 도착한 손님을 맞이하는 휴머노이드 로봇 컨시어지부터 로봇 사자춤과 조명 오페라 공연자들이 등장하는 갈라 디너, 그리고 플라잉 카, 로봇 바리스타, AI 서예를 조명하는 인터랙티브 전시까지, GAC는 글로벌 파트너들에게 명확한 메시지를 보내고 있다. 바로 글로벌 진출은 더 이상 단순히 자동차를 파는 것이 아니라는 것이다. 기술과 생태계 혁신으로 구동되는 듀얼 엔진(dual-engine) 전략을 통해 글로벌 경쟁력을 근본적으로 재편하는 것이다.

GAC 그룹의 샤시엔칭(Xia Xianqing) 사장, GAC 그룹 부사장인 잭 첸(Jack Chen) GAC 인터내셔널 회장, GAC 인터내셔널의 웨이하이강(Wei Haigang) 사장, GAC 디자인연구소(GAC Design Institute) 소장인 장판(Zhang Fan) 수석 디자인 책임자를 포함한 경영진이 글로벌 파트너들과 함께 앞으로 나아갈 공동의 길을 계획하고 '결정적 행동으로 캠페인을 시작한다'는 공동의 약속을 다지면서 GAC의 글로벌 확장을 전면 가속하자는 강력한 메시지를 발표했다.

딜러 공유 세션에서는 사우디아라비아, 태국, 홍콩(중국)의 우수한 딜러 대표들이 차례로 무대에 올라 다양한 시장 관점에서 GAC와 함께 시장을 확장한 실무 경험을 공유했다. 딜러들의 이야기는 상호 신뢰와 공유된 성공을 바탕으로 구축된 협력의 깊이를 생생하게 보여줬다.

또한 이번 콘퍼런스에서는 지난 1년간 판매 실적, 고객 서비스, 시장 프로모션에서 두각을 나타낸 딜러 팀과 개인을 표창하는 성대한 시상식도 개최됐다. GAC는 노력하는 이들을 기리고 꿈을 쫓는 이들에게 박수를 보내며, 글로벌 파트너들의 노고와 헌신에 진심 어린 감사를 표했다.

콘퍼런스 기간 중 글로벌 파트너들은 GAC의 다양한 인기 모델과 최첨단 기술 전시 구역을 체험했다. 스마트 콕핏부터 통합 육상-항공 기술 매트릭스까지, 파트너들은 GAC의 제품 경쟁력과 기술 역량에 대한 이해를 높였으며 GAC 브랜드와 함께 손잡고 나아가겠다는 확신을 더욱 공고히 했다.

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SOURCE GAC