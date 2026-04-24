GAC ชูคอนเซปต์ Tech GAC รุกตลาดโลก ผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติ ทะยานสู่ "เลนด่วน" แห่งการเติบโต
25 Apr, 2026, 03:09 CST
กวางโจว, จีน, 25 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา GAC ได้จัดงานประชุมพันธมิตรระดับนานาชาติ ประจำปี 2569 ในธีม "Driving Forward, Winning Together" ณ นครกวางโจว โดยความพิเศษของงานในปีนี้ ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 700 ราย จาก 87 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมนั้น มีบรรยากาศที่ฉีกไปจากการประชุมธุรกิจแบบเดิม ๆ แต่ดูเหมือนงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีครั้งใหญ่มากกว่า ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงกวางโจว แขกผู้มีเกียรติได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ตามมาด้วยงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการแสดงเชิดสิงโตหุ่นยนต์และการแสดงงิ้วประกอบแสงสีสุดอลังการ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่โชว์ความล้ำสมัยของรถยนต์บินได้ บาริสต้าหุ่นยนต์ และ AI เขียนพู่กันจีน GAC จัดงานครั้งนี้เพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังพันธมิตรทั่วโลกว่า การขยายตัวสู่ตลาดสากลนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการขายรถยนต์อีกต่อไป แต่คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ด้วยกลยุทธ์ขับเคลื่อนแบบคู่ขนานที่ให้ความสำคัญกับทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ
คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดยคุณ Xia Xianqing ประธาน GAC Group, คุณ Jack Chen รองประธาน GAC Group และประธานกรรมการ GAC INTERNATIONAL, คุณ Wei Haigang ประธาน GAC INTERNATIONAL และคุณ Zhang Fan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและผู้อำนวยการสถาบันออกแบบ GAC Design Institute ได้ร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ "รุกหนักจัดเต็ม" เพื่อส่งสัญญาณเดินหน้าเร่งสปีดการขยายธุรกิจของ GAC สู่ระดับสากลอย่างเต็มสูบ
ในส่วนของกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์นั้น ตัวแทนจำหน่ายดีเด่นจากซาอุดีอาระเบีย ไทย และฮ่องกง (จีน) ได้สลับกันขึ้นเวทีเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำตลาดจริงร่วมกับ GAC ในแง่มุมที่หลากหลายของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นความร่วมมือที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเติบโตไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนจำหน่าย ทั้งในรูปแบบทีมและรายบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย การบริการลูกค้า และการส่งเสริมการตลาด โดย GAC ได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพันธมิตรทั่วโลกที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ พร้อมยกย่องเหล่าผู้มุ่งมั่นและผู้ที่ร่วมเดินตามความฝันไปพร้อมกับแบรนด์
ในโอกาสนี้ พันธมิตรจากทั่วโลกยังได้สัมผัสกับยนตรกรรมรุ่นยอดนิยมและโซนจัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยของ GAC อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารอัจฉริยะ ไปจนถึงนวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยีทางบกและทางอากาศเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้พันธมิตรเข้าใจความแข็งแกร่งของตัวผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ GAC ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าและเติบโตเคียงคู่กับแบรนด์ GAC ต่อไป
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่ https://www.gacgroup.com/en
