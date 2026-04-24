GAC ชูคอนเซปต์ Tech GAC รุกตลาดโลก ผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติ ทะยานสู่ "เลนด่วน" แห่งการเติบโต

News provided by

GAC

25 Apr, 2026, 03:09 CST

กวางโจว, จีน, 25 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา GAC ได้จัดงานประชุมพันธมิตรระดับนานาชาติ ประจำปี 2569 ในธีม "Driving Forward, Winning Together" ณ นครกวางโจว โดยความพิเศษของงานในปีนี้ ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 700 ราย จาก 87 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมนั้น มีบรรยากาศที่ฉีกไปจากการประชุมธุรกิจแบบเดิม ๆ แต่ดูเหมือนงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีครั้งใหญ่มากกว่า ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงกวางโจว แขกผู้มีเกียรติได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ตามมาด้วยงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการแสดงเชิดสิงโตหุ่นยนต์และการแสดงงิ้วประกอบแสงสีสุดอลังการ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่โชว์ความล้ำสมัยของรถยนต์บินได้ บาริสต้าหุ่นยนต์ และ AI เขียนพู่กันจีน GAC จัดงานครั้งนี้เพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังพันธมิตรทั่วโลกว่า การขยายตัวสู่ตลาดสากลนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการขายรถยนต์อีกต่อไป แต่คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ด้วยกลยุทธ์ขับเคลื่อนแบบคู่ขนานที่ให้ความสำคัญกับทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ

(PRNewsfoto/GAC)
(PRNewsfoto/GAC)

คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดยคุณ Xia Xianqing ประธาน GAC Group, คุณ Jack Chen รองประธาน GAC Group และประธานกรรมการ GAC INTERNATIONAL, คุณ Wei Haigang ประธาน GAC INTERNATIONAL และคุณ Zhang Fan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและผู้อำนวยการสถาบันออกแบบ GAC Design Institute ได้ร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ "รุกหนักจัดเต็ม" เพื่อส่งสัญญาณเดินหน้าเร่งสปีดการขยายธุรกิจของ GAC สู่ระดับสากลอย่างเต็มสูบ

ในส่วนของกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์นั้น ตัวแทนจำหน่ายดีเด่นจากซาอุดีอาระเบีย ไทย และฮ่องกง (จีน) ได้สลับกันขึ้นเวทีเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำตลาดจริงร่วมกับ GAC ในแง่มุมที่หลากหลายของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นความร่วมมือที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเติบโตไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนจำหน่าย ทั้งในรูปแบบทีมและรายบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย การบริการลูกค้า และการส่งเสริมการตลาด โดย GAC ได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพันธมิตรทั่วโลกที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ พร้อมยกย่องเหล่าผู้มุ่งมั่นและผู้ที่ร่วมเดินตามความฝันไปพร้อมกับแบรนด์

ในโอกาสนี้ พันธมิตรจากทั่วโลกยังได้สัมผัสกับยนตรกรรมรุ่นยอดนิยมและโซนจัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยของ GAC อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารอัจฉริยะ ไปจนถึงนวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยีทางบกและทางอากาศเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้พันธมิตรเข้าใจความแข็งแกร่งของตัวผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ GAC ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าและเติบโตเคียงคู่กับแบรนด์ GAC ต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่ https://www.gacgroup.com/en

SOURCE GAC

Auto China 2026: GAC Pertingkat Strategi Global, Percepat Langkah ke Barisan Hadapan Kuasa Besar Eksport Automotif China

Pada 24 April, di Auto China 2026, GAC International mengadakan acara pelancaran global khusus pertamanya, dengan memperkenalkan sistem strategi...
งาน Auto China 2026: GAC ยกระดับกลยุทธ์ระดับโลก เร่งก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำแนวหน้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ส่งออกรถยนต์จากจีน

งาน Auto China 2026: GAC ยกระดับกลยุทธ์ระดับโลก เร่งก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำแนวหน้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ส่งออกรถยนต์จากจีน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่งาน Auto China 2026 ทาง GAC International ได้จัดงานเปิดตัวระดับโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก...
