TAIPEI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou sua linha de monitores da série AORUS ELITE, que combina a tecnologia Tandem OLED de última geração com o primeiro monitor gamer brilhante com Mini LED 5K multimodo do mundo, disponível em modelos de 27 a 32 polegadas. A nova série combina qualidade visual premium, recursos táticos exclusivos e proteção inteligente do painel para atender a uma ampla gama de necessidades de desempenho e produtividade.

GIGABYTE apresenta a série de monitores gamer AORUS ELITE, com tecnologias OLED e Mini LED

O destaque da linha é o primeiro monitor gamer brilhante Mini LED de 27 polegadas e resolução 5K do mundo, que oferece nitidez de nível Retina com 218 PPI, complementada por um sistema de atenuação local (dimming) de 2.304 zonas para um controle preciso do contraste. O suporte multimodo permite alternar facilmente entre 5K a 165 Hz, 4K a 220 Hz e QHD a 330 Hz, adaptando-se tanto a imagens mais nítidas quanto a uma jogabilidade ultrassuave. A série AORUS ELITE OLED traz avanços na tecnologia de painéis com a tecnologia OLED Tandem de quarta geração e a superfície RealBlack Glossy, atingindo um brilho máximo HDR de até 1.500 nits. O FO32U24GP eleva ainda mais a experiência com o Modo Duplo e DP 2.1 UHBR20, oferecendo conectividade com largura de banda total de até 80 Gbps, enquanto o FO27Q28G completa a linha oferecendo uma gama mais ampla de configurações.

O que distingue a série AORUS ELITE é o conjunto de tecnologias exclusivas da GIGABYTE. O HyperNits aumenta de forma inteligente o brilho HDR, preservando os detalhes nas áreas mais claras; o AI Picture Mode otimiza o conteúdo SDR em diversos cenários; e a AI Super Resolution, exclusiva do FM275K16P, melhora a nitidez da imagem por meio de um upscaling inteligente. Esses modelos incorporam Recursos Táticos exclusivos e apresentam o novíssimo Tactical HUD, que destaca áreas críticas da tela para uma percepção imediata da situação, e o Tactical Crosshair (Mira Tática), que ajusta automaticamente o contraste entre as cores vermelha e verde para permitir uma mira sem distrações em cenários em constante mudança.

A confiabilidade do painel a longo prazo é garantida pelo AI OLED CARE PRO, com tecnologia de sensores de IA. O Auto Lock (Bloqueio Automático) reduz o consumo desnecessário de energia do painel quando os usuários se afastam, a Adaptive Light (Iluminação Adaptativa) ajusta o brilho de acordo com as condições ambientais e a Automatic Pixel Clean (Limpeza Automática de Píxels) é executada silenciosamente em segundo plano. O Eye Care Reminder (Lembrete sobre cuidados com a visão) monitora o tempo total de uso e avisa os usuários para fazerem pausas no momento certo. Por trás de tudo isso, um design térmico aprimorado com tubos de calor integrados garante um desempenho consistente do OLED a longo prazo.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991555/Elite_Monitor_KV_1920x1080.jpg

FONTE GIGABYTE