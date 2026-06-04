TAIPÉI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en computación, anunció su gama de monitores de la serie AORUS ELITE, que combina la tecnología OLED Tandem de última generación y el primer monitor con pantalla brillante con Mini LED para videojuegos y resolución 5K multimodo del mundo, en modelos de 27 y 32 pulgadas. La nueva serie combina una calidad visual de primer nivel, funciones tácticas exclusivas y una protección inteligente de la pantalla para satisfacer una amplia variedad de necesidades de rendimiento y productividad.

GIGABYTE presenta la serie de monitores para videojuegos AORUS ELITE con tecnologías OLED y Mini LED

Encabeza la gama el primer monitor con pantalla brillante Mini LED para juegos de 27 pulgadas y resolución 5K del mundo, que ofrece una nitidez de 218 ppp a nivel Retina, respaldada por un atenuado local de 2.304 zonas para un control preciso de contraste. La compatibilidad multimodo permite cambiar sin interrupciones entre 5K a 165 Hz, 4K a 220 Hz y QHD a 330 Hz y se adapta tanto a imágenes más nítidas como a una experiencia de juego ultrafluida. La serie AORUS ELITE OLED supone un avance en la tecnología de pantallas gracias a la tecnología OLED Tandem de cuarta generación y a la superficie RealBlack Glossy, que alcanza un brillo máximo HDR de hasta 1.500 nits. El FO32U24GP lleva la experiencia a un nuevo nivel con el modo Dual y DP 2.1 UHBR20, que ofrece una conectividad con ancho de banda completo de hasta 80 Gbps, mientras que el FO27Q28G completa la gama para ofrecer una mayor variedad de configuraciones.

La serie AORUS ELITE se caracteriza por su conjunto de tecnologías exclusivas de GIGABYTE. HyperNits que aumenta de forma inteligente el brillo HDR al tiempo que conserva los detalles en las zonas más iluminadas; el modo de imagen con IA optimiza el contenido SDR en distintos escenarios; y la superresolución con IA, exclusiva del modelo FM275K16P, mejora la nitidez de la imagen mediante un escalado inteligente. Estos modelos incorporan las características tácticas exclusivas de la marca y presentan el nuevo Tactical HUD, que destaca las zonas clave de la pantalla para ofrecer una percepción inmediata de la situación, y el Tactical Crosshair, que ajusta automáticamente el contraste entre los colores rojo y verde para permitir apuntar sin distracciones en fondos cambiantes.

La confiabilidad a largo plazo de la pantalla se garantiza gracias a AI OLED CARE PRO, que incorpora tecnología de sensores con IA. La función de bloqueo automático reduce el consumo innecesario de energía de la pantalla cuando el usuario se aleja; la función de luz adaptativa ajusta el brillo según las condiciones ambientales; y la función de limpieza automática de píxeles se ejecuta silenciosamente en segundo plano. La función de recordatorio sobre el cuidado de los ojos lleva un registro del tiempo total de uso y avisa a los usuarios para que se tomen descansos en el momento adecuado. Por detrás de todo esto, un diseño térmico mejorado con tubos de calor integrados garantiza un rendimiento constante de la pantalla OLED a largo plazo.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991556/Elite_Monitor_KV_1920x1080.jpg

FUENTE GIGABYTE