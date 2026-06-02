ĐÀI BẮC, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã công bố dòng màn hình AORUS ELITE Series, kết hợp công nghệ Tandem OLED thế hệ mới với màn hình gương chơi game Mini LED 5K Multi Mode đầu tiên trên thế giới với kích thước từ 27 đến 32 inch. Dòng sản phẩm mới kết hợp chất lượng hiển thị cao cấp, các Tính năng Chiến thuật độc quyền và công nghệ bảo vệ tấm nền thông minh nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu về hiệu năng cũng như năng suất làm việc.

GIGABYTE giới thiệu dòng màn hình chơi game AORUS ELITE Series với công nghệ OLED và Mini LED

Dẫn đầu dòng sản phẩm là màn hình gaming Mini LED 5K sử dụng lớp phủ gương cao cấp kích thước 27 inch đầu tiên trên thế giới, mang lại độ sắc nét chuẩn Retina với mật độ điểm ảnh 218 PPI, được hỗ trợ bởi công nghệ làm mờ cục bộ 2.304 vùng giúp kiểm soát độ tương phản chính xác. Tính năng hỗ trợ đa chế độ Multi Mode cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ 5K 165Hz, 4K 220Hz và QHD 330Hz, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn giữa độ phân giải cao hoặc tần số quét cao tùy theo nhu cầu sử dụng . Dòng AORUS ELITE OLED Series nâng cấp công nghệ tấm nền với Tandem OLED thế hệ thứ tư và bề mặt RealBlack Glossy, đạt độ sáng tối đa HDR lên tới 1.500 nit. Mẫu FO32U24GP nâng tầm trải nghiệm với chế độ kép Dual Mode và chuẩn DP 2.1 UHBR20, mang đến khả năng kết nối băng thông đầy đủ lên tới 80Gbps, trong khi FO27Q28G hoàn thiện dòng sản phẩm với nhiều cấu hình đa dạng hơn.

Điểm tạo nên sự khác biệt của dòng AORUS ELITE Series là bộ giải pháp công nghệ độc quyền của GIGABYTE. HyperNits thông minh tăng cường độ sáng HDR trong khi vẫn giữ được các chi tiết vùng sáng mạnh, AI Picture Mode tối ưu nội dung SDR theo các kịch bản sử dụng khác nhau, còn AI Super Resolution, tính năng chỉ có trên mẫu FM275K16P, giúp cải thiện độ sắc nét hình ảnh thông qua nâng cấp độ phân giải thông minh. Các mẫu màn hình này kế thừa những Tính năng Chiến thuật độc quyền và giới thiệu Giao diện hiển thị Chiến thuật (Tactical HUD) hoàn toàn mới, giúp hiển thị liên tục các thông tin quan trọng ngay trong quá trình chơi game , và Tâm ngắm Chiến thuật (Tactical Crosshair) tự động điều chỉnh độ tương phản giữa màu đỏ và xanh lá, giúp người chơi ngắm bắn chính xác hơn mà không bị phân tâm khi bối cảnh thay đổi.

Độ bền lâu dài của tấm nền được đảm bảo nhờ AI OLED CARE PRO tích hợp công nghệ cảm biến AI. Tính năng Auto Lock giúp giảm thời gian hoạt động không cần thiết của tấm nền khi người dùng rời đi, Adaptive Light tự động điều chỉnh độ sáng dựa trên điều kiện ánh sáng môi trường, còn Automatic Pixel Clean tự động thực hiện quá trình làm sạch điểm ảnh một cách âm thầm ở chế độ nền. Eye Care Reminder theo dõi thời lượng sử dụng màn hình và đưa ra lời nhắc nghỉ ngơi phù hợp . Hỗ trợ toàn bộ hệ thống bảo vệ tấm nền là thiết kế tản nhiệt cải tiến với các ống dẫn nhiệt tích hợp , thiết kế tản nhiệt cải tiến với các ống dẫn nhiệt tích hợp đảm bảo hiệu năng OLED ổn định trong thời gian dài.

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SOURCE GIGABYTE