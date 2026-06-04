GIGABYTE présente l'écran gaming de la série AORUS ELITE avec les technologies OLED et Mini LED

TAIPEI, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus importante marque d'ordinateurs au monde, a présenté sa gamme de moniteurs AORUS ELITE Series, réunissant la technologie Tandem OLED de nouvelle génération et le premier écran gaming 5K Multi Mode Mini LED brillant au monde sur des modèles de 27 à 32 pouces. La nouvelle série combine une qualité visuelle supérieure, des fonctions tactiques exclusives et une protection intelligente de l'écran pour répondre à un large éventail de besoins en matière de performances et de productivité.

GIGABYTE Introduces the AORUS ELITE Series Gaming Monitor Across OLED and Mini LED Technologies

En tête de la gamme, le premier écran gaming 5K Mini LED brillant de 27 pouces au monde, offrant une clarté de niveau Retina de 218 PPI, soutenu par une gradation locale de 2 304 zones pour un contrôle précis des contrastes. La prise en charge du multi-mode permet de basculer en toute simplicité entre 5K 165 Hz, 4K 220 Hz et QHD 330 Hz, et de s'adapter à des images plus nettes et à des jeux ultra-fluides. La série AORUS ELITE OLED fait progresser la technologie des écrans avec la quatrième génération de Tandem OLED et la surface RealBlack Glossy, atteignant une luminosité HDR maximale de 1 500 nits. Le FO32U24GP pousse l'expérience encore plus loin avec les technologies Dual Mode et DP 2.1 UHBR20 offrant jusqu'à 80 Gbps de connectivité à pleine bande passante, tandis que le FO27Q28G complète la gamme pour un plus grand nombre de configurations.

Ce qui distingue la série AORUS ELITE, c'est la suite de technologies exclusives de GIGABYTE. La fonctionnalité HyperNits augmente intelligemment la luminosité HDR tout en préservant les détails des zones de lumière, AI Picture Mode optimise le contenu SDR dans différents scénarios, et AI Super Resolution, une exclusivité du FM275K16P, améliore la clarté de l'image grâce à une mise à l'échelle intelligente. Ces modèles héritent de caractéristiques tactiques exclusives et introduisent les toutes nouvelles fonctionnalités : le Tactical HUD, qui ancre les zones critiques de l'écran pour une perception instantanée de la situation, et le Tactical Crosshair, qui adapte automatiquement le contraste des couleurs rouge et verte pour une visée sans distraction sur des arrière-plans changeants.

La fiabilité à long terme des écrans est assurée par la technologie AI OLED CARE PRO dotée de capteurs IA. Le verrouillage automatique réduit la consommation inutile de l'écran lorsque les utilisateurs s'éloignent, la lumière adaptative ajuste la luminosité en fonction des conditions ambiantes et le nettoyage automatique des pixels s'exécute silencieusement en arrière-plan. La fonction Eye Care Reminder suit le temps d'utilisation cumulé et invite les utilisateurs à faire des pauses au bon moment. En outre, une conception thermique améliorée avec des caloducs intégrés assure des performances OLED constantes sur le long terme.

N'hésitez pas à rendre visite à ENTER INFINITY sur le stand grand public de GIGABYTE (4F stand n° M0520) du salon COMPUTEX 2026, et à en découvrir davantage sur GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991521/Elite_Monitor_KV_1920x1080.jpg