GIGABYTE stellt die AORUS ELITE Serie Gaming-Monitore mit OLED- und Mini-LED-Technologie vor

TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, hat die Monitore der AORUS ELITE Serie angekündigt, die mit der Tandem-OLED-Technologie ausgestattet ist und unter anderem den weltweit ersten 5K-Multi-Mode-Mini-LED-Gaming-Monitor mit 27- bis 32-Zoll Hochglanzanzeige umfasst. Die neue Serie ist darauf ausgelegt, hohe visuelle Qualität, taktische Funktionen und intelligenten Panelschutz für unterschiedliche Leistungs- und Produktivitätsanforderungen zu bieten.

GIGABYTE Introduces the AORUS ELITE Series Gaming Monitor Across OLED and Mini LED Technologies

An der Spitze der Produktpalette steht der weltweit erste 27-Zoll-5K-Mini-LED-Gaming-Monitor mit glänzender Oberfläche. Das Modell bietet eine Pixeldichte von 218 ppi und nutzt lokales Dimming mit 2.304 Zonen für eine präzise Kontraststeuerung. Die Multi-Mode-Unterstützung ermöglicht den Wechsel zwischen 5K bei 165 Hz, 4K bei 220 Hz und QHD bei 330 Hz und kann so eine scharfe Darstellung sowie ein besonders flüssiges Gameplay ermöglichen. Die AORUS-ELITE-OLED-Serie setzt auf Tandem-OLED-Paneltechnologie der vierten Generation und eine RealBlack-Glossy-Oberfläche, wobei die Modelle eine HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 Nits erreichen. Der FO32U24GP bietet Dual-Mode-Unterstützung sowie DisplayPort-2.1-UHBR20-Konnektivität mit einer Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s. Der FO27Q28G ergänzt die Produktpalette für vielseitige weitere Konfigurationen.

Zur AORUS-ELITE-Serie gehören mehrere exklusive GIGABYTE-Technologien. HyperNits kann die HDR-Helligkeit intelligent erhöhen und gleichzeitig Details in hellen Bildbereichen erhalten. Der AI Picture Mode optimiert SDR-Inhalte für verschiedene Szenarien und AI Super Resolution, exklusiv für den FM275K16P, kann die Bildschärfe durch intelligentes Upscaling verbessern. Die Modelle verfügen zudem über die firmeneigenen taktischen Funktionen von GIGABYTE. Neu ist das taktische HUD, das wichtige Bildschirmbereiche für eine bessere Übersicht im Spiel hervorhebt. Das taktische Fadenkreuz passt den roten und grünen Farbkontrast automatisch an, um das Zielen bei wechselnden Hintergründen zu unterstützen.

AI OLED CARE PRO mit AI-Sensortechnologie unterstützt die langfristige Panelpflege, so reduziert Auto Lock beispielsweise die unnötige Nutzung des Bildschirms, wenn sich der Nutzer entfernt. Adaptive Light passt die Helligkeit an die Umgebungsbedingungen an, während Automatic Pixel Clean unauffällig im Hintergrund ausgeführt wird. Eye Care Reminder erfasst die kumulierte Nutzungszeit und erinnert Nutzer daran, rechtzeitig Pausen einzulegen. Ein verbessertes thermisches Design mit integrierten Heatpipes kann zusätzlich zu einer dauerhaft stabilen OLED-Leistung beitragen.

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