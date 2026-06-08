GIGABYTE apresenta avanços em monitores gamer com recursos de inteligência artificial e proteção automática de painéis OLED

TAIPEI, 7 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, referência global em tecnologia de alto desempenho, apresenta uma nova geração de monitores gamer que combina inteligência artificial aplicada à imagem com tecnologias avançadas de proteção para painéis OLED. A nova proposta da série AORUS ELITE integra otimização visual por IA, mecanismos automáticos de preservação do display e a expansão do ecossistema de Recursos Táticos da marca, oferecendo uma experiência mais precisa, consistente e adaptável para gamers e criadores de conteúdo.

Tecnologias Visuais Inteligentes

GIGABYTE aprimora a tecnologia de monitores para jogos com imagens otimizadas por IA e proteção automática para OLED

Os monitores para jogos da mais recente série AORUS ELITE contam com tecnologias visuais baseadas em IA, projetadas para otimizar a qualidade da imagem em diversos cenários de conteúdo. O AI Picture Mode ajusta automaticamente a imagem em conteúdos SDR, otimizando parâmetros visuais de acordo com o tipo de conteúdo e aplicação, sem necessidade de intervenção manual frequente. O HyperNits atua na otimização dinâmica de brilho em conteúdos HDR, preservando detalhes nas áreas de alta luminosidade e ampliando a sensação de contraste e realismo. A tecnologia ajusta a curva EOTF para permitir até 30% mais brilho em cenas HDR de alto APL, mantendo controle para evitar superexposição e preservar a integridade visual da imagem. No modelo FM275K16P 5K Mini LED, o AI Super Resolution utiliza processamento inteligente para aprimorar a nitidez e expandir a definição percebida além das capacidades nativas do hardware, elevando a clareza visual em diferentes tipos de conteúdo.

AI OLED CARE PRO Avançado

A confiabilidade dos painéis OLED é reforçada pelo AI OLED CARE PRO, baseado em AI Sensor Technology, que monitora automaticamente a presença do usuário, a iluminação ambiente e os ciclos de limpeza de pixels. Esse sistema trabalha em conjunto com um projeto térmico otimizado com heat pipes integrados e materiais avançados de dissipação de calor. No modelo FO27Q28G, essa arquitetura resulta em redução de 12% na temperatura do circuito T-Con, diminuição de 5% na temperatura de superfície e até 35% de melhoria na uniformidade térmica em comparação com modelos concorrentes topo de linha. Alguns modelos, incluindo o FO27Q28G, contam ainda com garantia estendida de 4 anos contra burn-in.

Recursos Táticos Ampliados

A GIGABYTE expande também seu ecossistema de recursos táticos com a introdução do Tactical HUD e do Tactical Crosshair. O Tactical HUD permite fixar áreas críticas da interface na tela e ajustar a transparência dos elementos dentro da área de captura, melhorando a leitura durante o jogo. O Tactical Crosshair alterna automaticamente entre cores vermelha e verde da mira, garantindo visibilidade consistente em diferentes cenários e fundos. Esses recursos se somam ao Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Night Vision, Black Equalizer e Game Assist, ampliando a visibilidade, a percepção situacional e o controle durante o gameplay. Para mais informações sobre os monitores gamer da série AORUS ELITE, acesse o EVENTO GIGABYTE│ENTER INFINITY.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991470/image1.jpg

FONTE GIGABYTE