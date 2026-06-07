GIGABYTE fait progresser les technologies des écrans gaming à l'aide de visuels optimisés par IA et d'une protection automatique de l'OLED

TAIPEI, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, continue de faire progresser ses technologies d'écrans gaming à l'aide de visuels optimisés par IA et d'une protection intelligente de l'OLED. Alors que les écrans de jeu évoluent au-delà des spécifications des dalles traditionnelles, la série AORUS ELITE présente de nouvelles technologies d'optimisation visuelle basées sur l'IA et de protection automatique de l'OLED, tout en développant les fonctionnalités tactiques de GIGABYTE afin d'offrir des expériences d'affichage plus adaptatives et plus fiables aux joueurs et aux créateurs.

GIGABYTE Advances Gaming Monitor Technologies with AI-optimized Visuals and Automatic OLED Protection

Les technologies visuelles intelligentes

Au cœur des derniers écrans gaming de la série AORUS ELITE se trouvent des technologies visuelles alimentées par IA, conçues pour optimiser la qualité de l'image dans différents scénarios de contenu. Le mode AI Picture ajuste intelligemment les paramètres d'image pour le contenu SDR afin d'améliorer la présentation visuelle globale, en optimisant automatiquement les paramètres d'affichage en fonction des différents types de contenu et des scénarios d'utilisation, sans nécessiter de fréquents ajustements manuels. Alors que HyperNits optimise dynamiquement la luminosité HDR tout en préservant les détails dans les zones claires pour un contraste et un réalisme accrus, sa courbe EOTF optimisée permet d'augmenter la luminosité jusqu'à 30 % dans les scènes HDR à niveau de lumière élevé tout en évitant la surexposition. La technologie AI Super Resolution, une exclusivité du modèle Mini LED 5K FM275K16P, améliore davantage la clarté de l'image grâce à une mise à l'échelle intelligente, étendant les performances visuelles au-delà des capacités matérielles natives.

La technologie avancée AI OLED CARE PRO

GIGABYTE continue également de faire progresser la fiabilité de l'OLED grâce à la mise à jour d'AI OLED CARE PRO, alimenté par la technologie AI Sensor qui surveille automatiquement la présence de l'utilisateur, l'éclairage ambiant et le nettoyage des pixels. L'AI OLED CARE PRO est complété par une conception thermique améliorée dotée de caloducs intégrés et de matériaux thermiques de pointe. Le FO27Q28G offre une réduction de la température du T-Con de 12 %, une température de surface maximale inférieure de 5 % et une uniformité de température jusqu'à 35 % supérieure à celle des modèles phares concurrents. Les modèles sélectionnés, notamment le FO27Q28G, bénéficient en outre d'une garantie étendue de quatre ans sur la gravure.

Les caractéristiques tactiques étendues

GIGABYTE continue d'étendre son écosystème de fonctionnalités tactiques avec l'introduction du HUD tactique et du réticule tactique. Le HUD tactique met en évidence les zones critiques de l'écran et permet de régler la transparence du HUD dans la zone de capture pour une meilleure visibilité, alors que le réticule tactique alterne automatiquement entre un réticule rouge et un réticule vert afin de garantir une bonne visibilité sur des arrière-plans changeants. Avec les fonctions existantes, notamment Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Night Vision, Black Equalizer et Game Assist, ces ajouts offrent aux joueurs une meilleure visibilité, une meilleure connaissance et un meilleur contrôle pendant le jeu. Pour en savoir plus sur les écrans gaming de la série AORUS ELITE, veuillez consulter le site GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990663/image1.jpg