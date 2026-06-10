GIGABYTE treibt die Entwicklung von Gaming-Monitor-Technologien mit KI-optimierter Bilddarstellung und automatischem OLED-Schutz voran

TAIPEI, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, treibt die Weiterentwicklung seiner Gaming-Monitor-Technologien durch KI-optimierte Bilddarstellung und intelligenten OLED-Schutz voran. Da sich Gaming-Displays über herkömmliche Panel-Spezifikationen hinaus weiterentwickeln, führt die AORUS ELITE-Serie neue KI-gestützte Technologien zur Bildoptimierung und zum automatischen OLED-Schutz ein. Gleichzeitig erweitert GIGABYTE seine Tactical Features, um Gamern und Kreativen ein anpassungsfähigeres und zuverlässigeres Display-Erlebnis zu bieten.

GIGABYTE Advances Gaming Monitor Technologies with AI-optimized Visuals and Automatic OLED Protection

Intelligente visuelle Technologien

Das Herzstück der neuesten Gaming-Monitore der AORUS ELITE-Serie bilden KI-gestützte Bildtechnologien, die darauf ausgelegt sind, die Bildqualität in unterschiedlichen Inhalts- und Anwendungsszenarien zu optimieren. Der AI Picture Mode passt die Bildeinstellungen für SDR-Inhalte intelligent an und verbessert so die visuelle Gesamtdarstellung. Die Anzeigeeinstellungen werden automatisch an unterschiedliche Inhaltstypen und Anwendungsszenarien angepasst, wodurch häufige manuelle Anpassungen entfallen. HyperNits erhöht die HDR-Helligkeit dynamisch und bewahrt dabei Details in hellen Bildbereichen, um Kontrast und Realismus zu verbessern. Die optimierte EOTF-Kurve trägt dazu bei, die Helligkeit in HDR-Szenen mit hohem APL um bis zu 30 % zu steigern und zugleich Überbelichtung zu vermeiden. AI Super Resolution, exklusiv im 5K-Mini-LED-Modell FM275K16P verfügbar, schärft die Bildklarheit durch intelligentes Upscaling weiter und verbessert die wahrgenommene Detaildarstellung.

Fortschrittlicher OLED-Schutz mit AI OLED CARE PRO

GIGABYTE verbessert zudem die Zuverlässigkeit seiner OLED-Modelle durch AI OLED CARE PRO. Die KI-Sensor-Technologie erkennt automatisch Nutzerpräsenz und Umgebungsbeleuchtung und überwacht die Pixelreinigung. Ergänzt wird AI OLED CARE PRO durch ein verbessertes thermisches Design mit integrierten Heatpipes und fortschrittlichen Materialien. Der FO27Q28G bietet eine um bis zu 12 % reduzierte T-Con-Temperatur, eine um bis zu 5 % niedrigere maximale Oberflächentemperatur und eine um bis zu 35 % bessere Temperaturgleichmäßigkeit gegenüber vergleichbaren Flaggschiff-Modellen. Ausgewählte Modelle, darunter der FO27Q28G, sind zusätzlich durch eine auf vier Jahre verlängerte Garantie gegen Einbrennen abgesichert.

Erweiterte taktische Funktionen

GIGABYTE erweitert auch die taktischen Funktionen der Monitore mit Tactical HUD und Tactical Crosshair. Tactical HUD fixiert wichtige Bildschirmbereiche und ermöglicht eine einstellbare HUD-Transparenz innerhalb des Erfassungsbereichs, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Tactical Crosshair wechselt automatisch zwischen roten und grünen Fadenkreuzfarben, um die Sichtbarkeit vor wechselnden Hintergründen zu erhalten. Zusammen mit bestehenden Funktionen wie Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Night Vision, Black Equalizer und Game Assist bieten diese Ergänzungen Spielern bessere Sichtbarkeit, Situationsübersicht und Kontrolle während des Spiels. Weitere Informationen zu den Gaming-Monitoren der AORUS-ELITE-Serie finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE-Website „GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY".

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