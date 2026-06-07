GIGABYTE impulsa las tecnologías de monitores gaming con imágenes optimizadas por IA y protección OLED automática

TAIPÉI, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, sigue avanzando en sus tecnologías de monitores gaming a través de imágenes optimizadas por IA y protección OLED inteligente. A medida que las pantallas gaming evolucionan más allá de las especificaciones de panel tradicionales, la serie AORUS ELITE introduce nuevas tecnologías de optimización visual con IA y protección OLED automática, ampliando aún más las funciones tácticas de GIGABYTE para ofrecer experiencias de visualización más adaptables y fiables tanto para jugadores como para creadores.

GIGABYTE Advances Gaming Monitor Technologies with AI-optimized Visuals and Automatic OLED Protection

Tecnologías visuales inteligentes

En el núcleo de los monitores gaming de la última serie AORUS ELITE se encuentran tecnologías visuales con IA diseñadas para optimizar la calidad de la imagen en diferentes escenarios de contenido. El modo de imagen con IA ajusta de forma inteligente la configuración de imagen para contenido SDR para así mejorar la presentación visual general, optimizando automáticamente la configuración de visualización en función de los diferentes tipos de contenido y casos de uso sin necesidad de ajustes manuales frecuentes. Mientras que HyperNits mejora dinámicamente el brillo HDR a la vez que preserva los detalles de las zonas iluminadas para un mayor contraste y realismo, su curva EOTF optimizada ayuda a aumentar el brillo hasta en un 30 % en escenas HDR con alto nivel de APL, lo que evita la sobreexposición. La tecnología AI Super Resolution, exclusiva del modelo FM275K16P 5K Mini LED, mejora aún más la nitidez de la imagen mediante un escalado inteligente, ampliando el rendimiento visual más allá de las capacidades nativas del hardware.

El avanzado AI OLED CARE PRO

GIGABYTE también sigue mejorando la fiabilidad de la tecnología OLED mediante la versión mejorada AI OLED CARE PRO, que usa tecnología de sensores de IA que monitoriza automáticamente la presencia de usuarios, la iluminación ambiental y la limpieza de píxeles. Como complemento a AI OLED CARE PRO, se incluye un diseño térmico mejorado con tubos de calor integrados y materiales térmicos avanzados. El FO27Q28G ofrece una reducción del 12 % en la temperatura del T-Con, una temperatura superficial máxima un 5 % menor y una uniformidad de temperatura hasta un 35 % mejor en comparación con los modelos insignia de la competencia. Algunos modelos concretos, incluido el FO27Q28G, cuentan además con una garantía extendida de 4 años contra el desgaste.

Funciones tácticas ampliadas

GIGABYTE amplía aún más su ecosistema de funciones tácticas con la introducción de Tactical HUD y Tactical Crosshair. Tactical HUD fija zonas críticas de la pantalla y permite ajustar la transparencia del HUD dentro del área de captura para mejorar la visibilidad, mientras que Tactical Crosshair cambia automáticamente entre los colores rojo y verde para mantener la visibilidad en fondos cambiantes. Junto con las funciones ya existentes, como Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Night Vision, Black Equalizer y Game Assist, estas novedades proporcionan a los jugadores mayor visibilidad, percepción y control durante el juego. Para obtener más información sobre los monitores gaming de la serie AORUS ELITE, visite GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990663/image1.jpg