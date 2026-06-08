ĐÀI BẮC, ngày 8 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, tiếp tục cải tiến công nghệ màn hình chơi game thông qua các công nghệ tối ưu hóa hình ảnh bằng AI và bảo vệ OLED thông minh. Trong bối cảnh màn hình chơi game đang phát triển vượt ra ngoài các thông số tấm nền truyền thống, dòng AORUS ELITE Series giới thiệu những công nghệ tối ưu hình ảnh mới được hỗ trợ bởi AI và bảo vệ OLED tự động, đồng thời mở rộng hơn nữa Tính năng Chiến thuật của GIGABYTE nhằm mang đến trải nghiệm hiển thị thích ứng và đáng tin cậy hơn cho cả game thủ lẫn nhà sáng tạo nội dung.

GIGABYTE nâng tầm công nghệ màn hình chơi game với hình ảnh được tối ưu bằng AI và bảo vệ OLED tự động

Công nghệ hình ảnh thông minh

Tâm điểm của dòng màn hình chơi game AORUS ELITE Series mới nhất là các công nghệ hình ảnh được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế nhằm tối ưu hoá chất lượng hình ảnh trong nhiều kịch bản nội dung khác nhau. AI Picture Mode điều chỉnh thông minh các thiết lập hình ảnh cho nội dung SDR nhằm cải thiện chất lượng hiển thị tổng thể, tự động tối ưu hóa các thiết lập màn hình dựa trên loại nội dung và tình huống sử dụng khác nhau mà không cần điều chỉnh thủ công thường xuyên. Trong khi đó, HyperNits tăng cường độ sáng HDR một cách linh hoạt nhưng vẫn giữ được các chi tiết vùng sáng mạnh để cải thiện độ tương phản và tính chân thực, Đường cong EOTF được tối ưu hóa giúp tăng độ sáng lên tới 30% trong các cảnh HDR có mức độ sáng trung bình cao mà vẫn tránh được hiện tượng phơi sáng quá mức. Riêng AI Super Resolution, công nghệ độc quyền trên mẫu màn hình Mini LED 5K FM275K16P, tiếp tục nâng cao độ sắc nét của hình ảnh thông qua nâng cấp độ phân giải thông minh, mở rộng hiệu suất hình ảnh vượt qua khả năng vốn có của phần cứng.

AI OLED CARE PRO tiên tiến

GIGABYTE cũng tiếp tục nâng cao độ tin cậy của màn hình OLED thông qua AI OLED CARE PRO được nâng cấp, được hỗ trợ bởi công nghệ cảm biến AI, có khả năng tự động theo dõi sự hiện diện của người dùng, điều kiện ánh sáng môi trường và làm sạch điểm ảnh. Bổ trợ cho AI OLED CARE PRO là thiết kế tản nhiệt được cải tiến với các ống dẫn nhiệt tích hợp cùng vật liệu tản nhiệt tiên tiến. Mẫu FO27Q28G mang đến mức giảm 12% nhiệt độ bộ điều khiển T-Con, giảm 5% nhiệt độ bề mặt cực đại và cải thiện tới 35% độ đồng đều nhiệt độ so với các mẫu flagship cạnh tranh. Một số mẫu được lựa chọn, bao gồm FO27Q28G, còn được hỗ trợ bởi chính sách bảo hành hiện tượng lưu ảnh kéo dài 4 năm.

Các Tính năng Chiến thuật mở rộng

GIGABYTE tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Tính năng Chiến thuật (Tactical Features) với việc giới thiệu Giao diện hiển thị Chiến thuật (Tactical HUD) và Tâm ngắm Chiến thuật (Tactical Crosshair). Tactical HUD giúp cố định các vùng màn hình quan trọng và cho phép điều chỉnh độ trong suốt của HUD trong vùng hiển thị thông tin để cải thiện khả năng quan sát. Trong khi đó, Tactical Crosshair có thể tự động chuyển đổi giữa màu đỏ và màu xanh của tâm ngắm để duy trì khả năng hiển thị trên các nền hình ảnh luôn thay đổi. Kết hợp cùng các tính năng hiện có như Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Night Vision, Black Equalizer và Game Assist, những bổ sung mới này mang lại cho game thủ khả năng quan sát, nhận biết tình huống và kiểm soát tốt hơn trong quá trình chơi game. Để tìm hiểu thêm về màn hình chơi game AORUS ELITE Series, vui lòng truy cập GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

SOURCE GIGABYTE