TAIPÉI, 7 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, sigue avanzando en sus tecnologías de monitores para juegos mediante gráficos optimizados por IA y protección OLED inteligente. A medida que las pantallas para juegos evolucionan más allá de las especificaciones tradicionales de los paneles, la serie AORUS ELITE introduce nuevas tecnologías de optimización visual impulsadas por IA y de protección automática de OLED, al tiempo que amplía las funciones tácticas de GIGABYTE para ofrecer experiencias de visualización más adaptables y confiables tanto para los jugadores como para los creadores.

GIGABYTE impulsa las tecnologías de los monitores para juegos con imágenes optimizadas mediante IA y protección automática de OLED

Las tecnologías visuales inteligentes

La esencia de los últimos monitores para juegos de la serie AORUS ELITE radica en las tecnologías visuales basadas en IA, diseñadas para optimizar la calidad de la imagen en distintos tipos de contenido. El modo de imagen con IA ajusta de forma inteligente la configuración de la imagen para el contenido SDR, con el fin de mejorar la presentación visual general, lo que optimiza automáticamente los ajustes de la pantalla en función de los diferentes tipos de contenido y situaciones de uso, sin necesidad de realizar ajustes manuales constantes. Si bien HyperNits mejora dinámicamente el brillo HDR al tiempo que conserva los detalles de las zonas más iluminadas para lograr un mayor contraste y realismo, su curva de EOTF optimizada aumenta el brillo hasta en un 30 % en escenas HDR con un APL alto, y evitando así la sobreexposición. La función "AI Super Resolution", exclusiva del modelo FM275K16P 5K Mini LED, mejora aún más la nitidez de la imagen mediante un escalado inteligente, lo que amplía el rendimiento visual más allá de las capacidades nativas del hardware.

AI OLED CARE PRO avanzado

GIGABYTE también sigue mejorando la fiabilidad de las pantallas OLED gracias a la versión mejorada de AI OLED CARE PRO, que incorpora tecnología de sensores con IA para supervisar automáticamente la presencia del usuario, la iluminación ambiental y la limpieza de píxeles. El AI OLED CARE PRO se complementa con un diseño térmico mejorado que incluye tubos de calor integrados y materiales térmicos avanzados. El FO27Q28G ofrece una reducción del 12 % en la temperatura del T-Con, una temperatura máxima de superficie 5 % más baja y una uniformidad de temperatura hasta 35 % superior en comparación con los modelos insignia de la competencia. Ciertos modelos, entre ellos el FO27Q28G, cuentan además con una garantía ampliada de 4 años contra fallos por burn-in.

Expansión de las funciones tácticas

GIGABYTE amplía aún más su ecosistema de funciones tácticas con la llegada de Tactical HUD y Tactical Crosshair. El Tactical HUD permite anclar zonas críticas en pantalla y ajustar la transparencia de la interfaz dentro del área de captura para mejorar la visibilidad. Por su parte, el Tactical Crosshair cambia automáticamente el color del punto de mira entre rojo y verde, para garantizar una visibilidad óptima ante cualquier cambio de fondo. Junto a funciones ya conocidas como Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Night Vision, Black Equalizer y Game Assist, estas novedades ofrecen a los jugadores mayor visibilidad, conciencia situacional y control total durante la partida. Para más información sobre los monitores para juegos de la serie AORUS ELITE, visite el EVENTO DE GIGABYTE│ENTER INFINITY

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FUENTE GIGABYTE