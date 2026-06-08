GIGABYTE เหนือไปอีกขั้น ส่งเทคโนโลยีจอมอนิเตอร์เกมมิ่งแสดงผลอัจฉริยะด้วย AI พร้อมระบบปกป้องหน้าจอ OLED อัตโนมัติ
News provided byGIGABYTE
08 Jun, 2026, 09:00 CST
ไทเป, 8 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมจอมอนิเตอร์เกมมิ่งอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการผสานขุมพลัง AI เพื่อยกระดับการแสดงผลให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวระบบปกป้องหน้าจอ OLED อัจฉริยะ ในยุคที่หน้าจอเกมมิ่งพัฒนาไปไกลกว่าแค่การแข่งอวดสเปกของพาเนล จอมอนิเตอร์ซีรีส์ AORUS ELITE ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีปรับแต่งภาพด้วย AI และระบบป้องกันหน้าจอ OLED แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้อัปเกรดฟีเจอร์เด่นของ GIGABYTE อย่าง Tactical Features เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งเหล่าเกมเมอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์
เทคโนโลยีแสดงผลภาพอัจฉริยะ
หัวใจสำคัญของจอมอนิเตอร์เกมมิ่งซีรีส์ AORUS ELITE ใหม่ล่าสุดนี้ คือการผสานเทคโนโลยีการแสดงผลภาพที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง AI ซึ่งคิดค้นขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพกราฟิกให้เหมาะสมกับคอนเทนต์รูปแบบต่าง ๆ โดยฟีเจอร์ AI Picture Mode จะเข้ามาช่วยปรับค่าหน้าจอสำหรับคอนเทนต์แบบ SDR อย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มความสวยงามสมจริงในภาพรวม พร้อมปรับแต่งการตั้งค่าให้สอดรับกับประเภทของเนื้อหาและรูปแบบการใช้งานโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับค่าเองบ่อย ๆ ในขณะที่เทคโนโลยี HyperNits จะช่วยเพิ่มความสว่างสำหรับการแสดงผลแบบ HDR อย่างยืดหยุ่น โดยยังคงรักษาความคมชัดในส่วนของรายละเอียดไฮไลต์ได้อย่างครบถ้วน เพื่อมอบมิติภาพและความสมจริงที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับแต่งส่วนโค้ง EOTF ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนี้ ช่วยเพิ่มความสว่างได้สูงสุดถึง 30% ในฉาก HDR ที่มีค่า APL สูง โดยไม่ทำให้ภาพเกิดอาการขาวโพลน นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ AI Super Resolution ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะในรุ่น FM275K16P 5K Mini LED ที่จะช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการอัปสเกลอัจฉริยะ ช่วยขยายขีดความสามารถในการแสดงผลภาพให้เหนือกว่าฮาร์ดแวร์ทั่วไป
เหนือชั้นยิ่งขึ้นกับ AI OLED CARE PRO ระบบปกป้องหน้าจอสุดล้ำ
GIGABYTE ยังคงเดินหน้ายกระดับความน่าเชื่อถือของหน้าจอ OLED ไปอีกขั้น ด้วยการอัปเกรดระบบ AI OLED CARE PRO ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะพลัง AI ซึ่งจะคอยตรวจจับการใช้งานของผู้ใช้ สภาพแสงแวดล้อม และสั่งทำความสะอาดพิกเซลให้โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจาก AI OLED CARE PRO แล้ว ตัวระบบยังทำงานควบคู่กับดีไซน์การระบายความร้อนที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ท่อนำความร้อนและวัสดุระบายความร้อนขั้นสูง ส่งผลให้จอมอนิเตอร์รุ่น FO27Q28G ลดอุณหภูมิของ T-Con ลงได้ถึง 12% และลดอุณหภูมิสูงสุดที่ผิวหน้าจอลงได้ 5% พร้อมช่วยควบคุมความร้อนให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วหน้าจอได้ดีขึ้นถึง 35% เมื่อเทียบกับหน้าจอรุ่นเรือธงของคู่แข่ง ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อความมั่นใจขั้นสุด จอมอนิเตอร์บางรุ่น รวมถึงรุ่น FO27Q28G ยังขยายเวลารับประกันอาการจอไหม้ให้ยาวถึง 4 ปีเต็มอีกด้วย
Tactical Features เวอร์ชันอัปเกรด
GIGABYTE เดินหน้าขยายขีดความสามารถของระบบนิเวศฟีเจอร์เด่นอย่าง Tactical Features ไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัวสองฟีเจอร์ใหม่อย่าง Tactical HUD และ Tactical Crosshair โดยฟีเจอร์ Tactical HUD จะช่วยล็อกพื้นที่แสดงผลสำคัญบนหน้าจอ พร้อมเปิดให้ปรับความโปร่งใสของ HUD ในบริเวณที่เลือก เพื่อให้มองเห็นข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีกว่าเดิม ในขณะที่ฟีเจอร์ Tactical Crosshair จะทำหน้าที่สลับสีของเป้าเล็งระหว่างสีแดงและสีเขียวโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้เล่นยังคงมองเห็นเป้าเล็งได้อย่างเด่นชัดในทุกสภาพหลังฉาก และเมื่อผสานพลังร่วมกับฟีเจอร์เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Night Vision, Black Equalizer และ Game Assist ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาเหล่านี้จะยิ่งช่วยให้เหล่าเกมเมอร์มองเห็นสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน ประเมินสภาพแวดล้อมได้แม่นยำ และควบคุมเกมได้อย่างเฉียบคมยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอมอนิเตอร์เกมมิ่งซีรีส์ AORUS ELITE สามารถเยี่ยมชมได้ที่หน้าเว็บไซต์ GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY
SOURCE GIGABYTE
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