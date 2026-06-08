技嘉以 AI 技術提升畫質表現與 OLED 面板保護，重塑電競螢幕顯示體驗

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GIGABYTE

08 6月, 2026, 09:00 CST

臺北2026年6月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技持續推動電競顯示技術創新。隨著電競螢幕發展逐漸超越傳統面板規格競賽，全新 AORUS ELITE 系列導入 AI 驅動的畫質調校與自動 OLED 保護技術，同時進一步擴展技嘉廣受好評的戰術功能，為玩家與創作者帶來更加智慧、穩定且可靠的顯示體驗。

智慧畫質調校技術

技嘉以 AI 技術提升畫質表現與 OLED 面板保護，重塑電競螢幕顯示體驗
技嘉以 AI 技術提升畫質表現與 OLED 面板保護，重塑電競螢幕顯示體驗

全新 AORUS ELITE 系列的核心之一為技嘉獨家的智慧畫質調校技術，透過 AI 演算法針對不同內容情境進行即時畫質優化。AI Picture Mode 可依據不同 SDR 內容與使用情境，自動調整顯示設定，減少頻繁切換模式的次數，帶來更直覺的觀看體驗。

HyperNits 則透過最佳化 EOTF 曲線，在保留高光細節的同時提升 HDR 亮度表現，在高 APL HDR 場景下最高可提升 30% 亮度，同時避免畫面過曝，呈現更真實的對比與視覺層次。本次推出的 FM275K16P 搭載獨家的 AI Super Resolution，透過 AI 智慧影像處理技術進一步提升畫面清晰度與細節表現，突破原生解析度限制，帶來更銳利細膩的視覺體驗。

升級版 AI OLED CARE PRO

技嘉持續透過升級版 AI OLED CARE PRO 強化 OLED 面板可靠性。結合 AI 感測技術，可自動監測使用者在席狀態、環境光源與像素維護需求，透過自動離席偵測、環境光調節與自動像素維護等機制，降低面板烙印風險並提升長期使用穩定性。除了智慧感測技術外，AI OLED CARE PRO 更搭配整合式熱導管與先進導熱材料的強化散熱設計。以 FO27Q28G 為例，相較同級旗艦產品可降低 12% T-Con 溫度、降低 5% 面板表面峰值溫度，指定機種更提供長達 4 年 OLED 防烙印保固，進一步提升使用者對 OLED 電競螢幕長期使用的信心。

擴展更多戰術功能

技嘉同步擴展戰術功能陣容，新增 Tactical HUD 與 Tactical Crosshair。Tactical HUD 可將重要資訊固定於關鍵顯示區域，並支援擷取範圍內 HUD 透明度調整，提升畫面可視性；Tactical Crosshair 可偵測畫面背景並自動切換紅、綠雙色準心，提升不同場景下的瞄準辨識度，確保準心始終清晰可見。搭配既有的 Tactical Switch 2.0、Ultra Clear、Night Vision、Black Equalizer 與 Game Assist 等功能，進一步強化玩家在遊戲過程中的資訊掌握能力、畫面辨識度與操作掌控性。更多 AORUS ELITE 系列電競螢幕產品資訊，請參閱 GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY

SOURCE GIGABYTE

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