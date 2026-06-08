技嘉以 AI 技術提升畫質表現與 OLED 面板保護，重塑電競螢幕顯示體驗

全新 AORUS ELITE 系列的核心之一為技嘉獨家的智慧畫質調校技術，透過 AI 演算法針對不同內容情境進行即時畫質優化。AI Picture Mode 可依據不同 SDR 內容與使用情境，自動調整顯示設定，減少頻繁切換模式的次數，帶來更直覺的觀看體驗。

HyperNits 則透過最佳化 EOTF 曲線，在保留高光細節的同時提升 HDR 亮度表現，在高 APL HDR 場景下最高可提升 30% 亮度，同時避免畫面過曝，呈現更真實的對比與視覺層次。本次推出的 FM275K16P 搭載獨家的 AI Super Resolution，透過 AI 智慧影像處理技術進一步提升畫面清晰度與細節表現，突破原生解析度限制，帶來更銳利細膩的視覺體驗。

升級版 AI OLED CARE PRO

技嘉持續透過升級版 AI OLED CARE PRO 強化 OLED 面板可靠性。結合 AI 感測技術，可自動監測使用者在席狀態、環境光源與像素維護需求，透過自動離席偵測、環境光調節與自動像素維護等機制，降低面板烙印風險並提升長期使用穩定性。除了智慧感測技術外，AI OLED CARE PRO 更搭配整合式熱導管與先進導熱材料的強化散熱設計。以 FO27Q28G 為例，相較同級旗艦產品可降低 12% T-Con 溫度、降低 5% 面板表面峰值溫度，指定機種更提供長達 4 年 OLED 防烙印保固，進一步提升使用者對 OLED 電競螢幕長期使用的信心。

擴展更多戰術功能

技嘉同步擴展戰術功能陣容，新增 Tactical HUD 與 Tactical Crosshair。Tactical HUD 可將重要資訊固定於關鍵顯示區域，並支援擷取範圍內 HUD 透明度調整，提升畫面可視性；Tactical Crosshair 可偵測畫面背景並自動切換紅、綠雙色準心，提升不同場景下的瞄準辨識度，確保準心始終清晰可見。搭配既有的 Tactical Switch 2.0、Ultra Clear、Night Vision、Black Equalizer 與 Game Assist 等功能，進一步強化玩家在遊戲過程中的資訊掌握能力、畫面辨識度與操作掌控性。更多 AORUS ELITE 系列電競螢幕產品資訊，請參閱 GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY。

SOURCE GIGABYTE