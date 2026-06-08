GIGABYTE、AI最適化映像とOLED自動保護機能でゲーミングモニター技術を進化

台北、2026年6月8日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューターブランドであるGIGABYTEは、AIに最適化された映像とインテリジェントなOLED保護機能により、ゲーミングモニター技術を進化させ続けています。ゲーミングディスプレイが従来のパネル仕様を超えて進化する中、AORUS ELITE Seriesは、AIを活用した新たな映像最適化技術とOLED自動保護技術を導入するとともに、GIGABYTEのTactical Featuresをさらに拡充し、ゲーマーとクリエイターの双方に、より適応性と信頼性に優れたディスプレイ体験を提供します。

インテリジェントな映像技術

最新のAORUS ELITE Seriesゲーミングモニターの中核を成すのは、さまざまなコンテンツの利用シーンで画質を最適化するよう設計されたAI搭載映像技術です。AI Picture Modeは、SDRコンテンツの画像設定をインテリジェントに調整し、コンテンツの種類や利用シーンに応じてディスプレイ設定を自動的に最適化することで、頻繁に手動調整を行うことなく、全体的な映像表現を向上させます。HyperNitsは、ハイライト部のディテールを保ちながらHDR輝度を動的に高め、コントラストとリアリティーを向上させます。最適化されたEOTF曲線により、APLの高いHDRシーンで露出オーバーを回避しつつ、輝度を最大30%高めることができます。FM275K16P 5K Mini LEDモデル専用のAI Super Resolutionは、インテリジェントアップスケーリングにより画像をさらに鮮明にし、ハードウェア本来の能力を超える映像性能を実現します。

先進のAI OLED CARE PRO

GIGABYTEはまた、ユーザーの在席状況、周囲の明るさ、ピクセルクリーニングの状況を自動的に監視するAI Sensor Technologyを搭載した改良版AI OLED CARE PROにより、OLEDの信頼性をさらに向上させています。AI OLED CARE PROを補完するのが、一体型ヒートパイプと先進的な放熱素材を採用した強化された放熱設計です。FO27Q28Gは、競合他社のフラッグシップモデルと比較して、T-Con温度を12%低減し、ピーク時の表面温度を5%低下させ、温度均一性を最大35%向上させます。FO27Q28Gを含む一部のモデルには、焼き付きに対する4年間の延長保証も適用されます。

拡充されたTactical Features

GIGABYTEは、Tactical HUDとTactical Crosshairの導入により、Tactical Featuresのエコシステムをさらに拡充します。Tactical HUDは、画面上の重要な領域を固定表示し、キャプチャー領域内のHUD透明度を調整可能にすることで、視認性を高めます。一方、Tactical Crosshairは、背景の変化に応じてクロスヘアの色を赤と緑に自動で切り替え、視認性を維持します。Tactical Switch 2.0、Ultra Clear、Night Vision、Black Equalizer、Game Assistなどの既存機能と併せて、これらの追加機能により、ゲーマーはゲームプレイ中の視認性、状況把握力、操作性を高めることができます。AORUS ELITE Seriesゲーミングモニターの詳細については、GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITYをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE