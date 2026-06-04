GIGABYTE apresenta desempenho líder do setor com CQDIMM e expansão do ecossistema na COMPUTEX 2026

TAIPEI, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, principal marca mundial de computadores, apresenta suas placas-mãe da série Z890 Plus com suporte à tecnologia CQDIMM na COMPUTEX 2026, lideradas pela Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Projetada para gamers e usuários focados em desempenho, a linha oferece suporte a configurações DDR5 dual-DIMM com capacidade total de até 256 GB e velocidades de memória líderes do setor de até 10.400 MT/s por meio da exclusiva tecnologia D5 DUO X da GIGABYTE. Na COMPUTEX 2026, a GIGABYTE fortalece ainda mais o ecossistema CQDIMM por meio de colaborações com parceiros líderes em memória, demonstrando a evolução das plataformas DDR5 de alta capacidade e alta frequência.

GIGABYTE apresenta desempenho de liderança do CQDIMM no setor e expansão do ecossistema na COMPUTEX 2026

No centro da apresentação está a tecnologia CQDIMM, que permite alcançar a capacidade total de 256 GB com dois módulos CQDIMM de 128 GB, garantindo desempenho sem concessões entre capacidade e velocidade. Para liberar totalmente essa capacidade, a GIGABYTE integra sua exclusiva tecnologia D5 DUO X, combinando design otimizado de circuito da placa-mãe e ajustes avançados de BIOS. O design de circuito refinado reduz a carga nos canais de memória e melhora a integridade do sinal, enquanto o ajuste de BIOS gerencia de forma inteligente o timings, a sincronização de sinais e o comportamento da tensão para garantir uma operação estável em altas frequências. Os modelos compatíveis incluem a Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, a Z890 AORUS ELITE DUO X e a Z890M FORCE DUO X WIFI7.

Para melhorar ainda mais o desempenho do sistema, a GIGABYTE apresenta tecnologias de otimização de plataforma aprimoradas por IA em toda a série Z890 Plus. O Ultra Turbo Mode otimiza de forma inteligente as frequências da CPU e da memória com um único clique, aumentando o desempenho em até 40% e permitindo o overclock da DDR5 até 10.400 MT/s. Várias predefinições estão disponíveis para diferentes cenários de uso, incluindo o Intel 200S Boost para melhorias instantâneas de desempenho em jogos, o Turbo Mode para ganhos maiores de FPS e o Extreme Mode para ajustes máximos de desempenho. Combinada com a otimização de BIOS aprimorada por IA e as inovações EZ-DIY, a plataforma oferece uma experiência mais acessível e intuitiva para gamers e montadores de PCs.

A GIGABYTE também expande o ecossistema CQDIMM por meio de uma estreita colaboração com marcas líderes de memória, incluindo BIWIN, CORSAIR, G.SKILL, KINGSTON, TeamGroup, V-COLOR e XPG. Essas parcerias ajudam a validar o desempenho de alta frequência da memória DDR5 em diversos módulos de memória, ampliam a compatibilidade do ecossistema e fortalecem a fortalecem a plataforma para aplicações de IA, jogos, criação de conteúdo e cargas de trabalho multitarefa.

Experimente a demonstração da tecnologia CQDIMM no estande da GIGABYTE para consumidores, nº M0520, durante a COMPUTEX 2026. Para mais informações, acesse o site oficial da GIGABYTE: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem

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FONTE GIGABYTE