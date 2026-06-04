TAIPÉI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, presenta en COMPUTEX 2026 las motherboards de la serie Z890 Plus compatibles con los módulos CQDIMM, encabezadas por la Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Con un diseño pensado para jugadores convencionales y usuarios centrados en el rendimiento, la línea de productos admite configuraciones de dos módulos DIMM DDR5 para una capacidad total de 256 GB y velocidades de memoria de hasta 10.400 MT/s, las más altas del sector, a través de la tecnología D5 DUO X exclusiva de GIGABYTE. En COMPUTEX 2026, GIGABYTE consolida aún más el ecosistema de la tecnología CQDIMM mediante colaboraciones con los principales fabricantes de memorias, y demuestra la evolución de las plataformas DDR5 de alta capacidad y frecuencia.

GIGABYTE muestra el rendimiento de la tecnología CQDIMM líder del sector y la ampliación del ecosistema en COMPUTEX 2026

Lo más destacado de la muestra es la tecnología CQDIMM, que admite dos módulos CQDIMM de 128GB para conseguir una capacidad total de 256 GB y un rendimiento inigualable entre la capacidad de memoria y la velocidad. Para aprovechar al máximo esta funcionalidad, GIGABYTE integra su tecnología exclusiva D5 DUO X, que combina un diseño optimizado del circuito de la placa base y ajustes avanzados del BIOS. El diseño perfeccionado del circuito reduce la carga de los canales de memoria y mejora la integridad de la señal, mientras que el ajuste del BIOS gestiona de manera inteligente el tiempo, la sincronización de las señales y el comportamiento del voltaje en función de garantizar un funcionamiento estable de alta frecuencia. Los modelos compatibles incluyen las placas base Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, Z890 AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7.

Para aumentar aún más el rendimiento del sistema, GIGABYTE incorpora en toda la serie Z890 Plus tecnologías de optimización de la plataforma mejoradas por IA. La tecnología Ultra Turbo Mode optimiza de manera inteligente las frecuencias de la CPU y la memoria con tan solo un clic, lo que aumenta el rendimiento hasta en un 40 %, a la vez que permite una sobreaceleración de la memoria DDR 5 de hasta 10.400 MT/s. Existen diversos ajustes preestablecidos para distintas situaciones de uso, por ejemplo, Intel 200S Boost para mejoras de rendimiento de videojuegos al instante, Turbo Mode para una mayor cantidad de fotogramas por segundo (FPS, por sus siglas en inglés), y Extreme Mode para una máxima optimización de rendimiento. Junto con la optimización del BIOS mejorada por IA y las innovaciones EZ-DIY, la plataforma ofrece una experiencia mucho más accesible e intuitiva tanto para jugadores como para aficionados al montaje de computadoras.

Además, GIGABYTE amplía el ecosistema de la tecnología CQDIMM mediante la estrecha colaboración con las principales marcas de memorias, como BIWIN, CORSAIR, G.SKILL, KINGSTON, TeamGroup, V-COLOR y XPG. Estas alianzas ayudan a validar el rendimiento de las memorias DDR5 de alta frecuencia en diversos módulos de memoria, amplían la compatibilidad en el ecosistema y refuerzan la preparación de la plataforma para procesamiento informático con IA, videojuegos, creación de contenido y cargas de trabajo multitarea.

Para conocer la tecnología CQDIMM, puede visitar la muestra de productos de consumo de GIGABYTE en el stand n.º M0520 durante COMPUTEX 2026. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de GIGABYTE: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem

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FUENTE GIGABYTE