GIGABYTE giới thiệu hiệu năng CQDIMM dẫn đầu ngành và mở rộng hệ sinh thái tại COMPUTEX 2026

ĐÀI BẮC, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, giới thiệu các bo mạch chủ dòng Z890 Plus hỗ trợ CQDIMM tại COMPUTEX 2026, dẫn đầu là mẫu Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Được thiết kế cho game thủ, người dùng đam mê hiệu năng và các hệ thống PC hiệu suất cao , dòng sản phẩm hỗ trợ cấu hình DDR5 dual-DIMM dung lượng tối đa 256GB, cùng tốc độ bộ nhớ dẫn đầu ngành lên tới 10.400 MT/s thông qua công nghệ độc quyền D5 DUO X của GIGABYTE. Tại COMPUTEX 2026, GIGABYTE tiếp tục củng cố hệ sinh thái CQDIMM thông qua hợp tác với các đối tác bộ nhớ hàng đầu, thể hiện sự phát triển của các nền tảng DDR5 dung lượng cao và tần số cao.

GIGABYTE Showcases Industry-leading CQDIMM Performance and Ecosystem Expansion at COMPUTEX 2026

Trọng tâm của gian trưng bày là công nghệ CQDIMM, cho phép đạt dung lượng tối đa 256GB với hai mô-đun CQDIMM 128GB, mang đến khả năng kết hợp đồng thời dung lượng bộ nhớ lớn và hiệu năng tốc độ cao . Để khai thác tối đa khả năng này, GIGABYTE tích hợp công nghệ D5 DUO X độc quyền, kết hợp thiết kế mạch được tối ưu hoá của bo mạch chủ và tinh chỉnh BIOS nâng cao. Thiết kế mạch tối ưu giúp giảm áp lực lên bộ điều khiển bộ nhớ và tối ưu đường truyền tín hiệu , trong khi tinh chỉnh BIOS giúp quản lý độ trễ bộ nhớ (timing), đồng bộ tín hiệu và cơ chế vận hành điện áp một cách thông minh, đảm bảo vận hành ổn định ở tần số cao. Các mẫu được hỗ trợ gồm Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, Z890 AORUS ELITE DUO X và Z890M FORCE DUO X WIFI7.

Để nâng cao hơn nữa hiệu năng hệ thống, GIGABYTE giới thiệu các công nghệ tối ưu nền tảng được tăng cường bởi AI trên toàn bộ dòng Z890 Plus. Chế độ Ultra Turbo Mode tối ưu hoá thông minh tần số CPU và bộ nhớ chỉ với một cú nhấp chuột, tăng hiệu năng lên đến 40% trong khi hỗ trợ ép xung DDR5 lên tới 10.400 MT/s. Nhiều thiết lập sẵn được cung cấp cho các tình huống sử dụng khác nhau, bao gồm Intel 200S Boost để cải thiện hiệu năng chơi game tức thì, Turbo Mode cho mức tăng FPS cao hơn và Extreme Mode cho tinh chỉnh hiệu năng tối đa. Kết hợp với tối ưu BIOS được tăng cường bởi AI và các cải tiến EZ-DIY, nền tảng mang lại trải nghiệm thân thiện và dễ tiếp cận hơn cho game thủ và người tự lắp ráp PC.

GIGABYTE cũng mở rộng hệ sinh thái CQDIMM thông qua hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu bộ nhớ hàng đầu, bao gồm BIWIN, CORSAIR, G.SKILL, KINGSTON, TeamGroup, V-COLOR và XPG. Những hợp tác này giúp xác thực hiệu năng DDR5 tần số cao trên nhiều loại mô-đun bộ nhớ khác nhau, mở rộng khả năng tương thích hệ sinh thái và giúp nền tảng sẵn sàng hơn cho các tác vụ AI, gaming, sáng tạo nội dung và đa nhiệm hiện đại.

Hãy trải nghiệm khu vực trưng bày CQDIMM tại Gian hàng tiêu dùng GIGABYTE #M0520 trong COMPUTEX 2026. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website chính thức của GIGABYTE: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem

SOURCE GIGABYTE