타이베이 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 세계 최고의 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026)에서 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE를 필두로 CQDIMM을 지원하는 Z890 Plus 시리즈 메인보드를 선보인다. 메인스트림 게이머와 성능 중심 사용자를 위해 설계된 이 라인업은 GIGABYTE의 독자적인 D5 DUO X Technology를 통해 최대 용량 256GB 듀얼 DIMM DDR5 구성과 업계 최고 수준인 최대 10400MT/s의 메모리 속도를 지원한다. 기가바이트는 컴퓨텍스 2026에서 주요 메모리 파트너사와의 협력을 통해 CQDIMM 생태계를 한층 강화하며, 고용량, 고주파 DDR5 플랫폼의 진화를 입증한다.

기가바이트, 컴퓨텍스 2026에서 업계 선도적인 CQDIMM 성능 및 생태계 확장 선보여

이번 전시의 핵심은 CQDIMM 기술이다. 이 기술은 128GB CQDIMM 모듈 2개로 전체 256GB 용량을 구현해 용량과 속도 간 타협 없이 최고 수준의 성능을 제공한다. 기가바이트는 이 역량을 완전히 구현하기 위해 최적화된 메인보드 회로 설계와 고도화된 BIOS 튜닝을 결합한 독자적인 D5 DUO X Technology를 선보였다. 기술적으로는 정교해진 회로 설계를 통해 메모리 채널 부하를 줄이고 신호 무결성을 높였으며, 내부적으로는 BIOS 튜닝을 통해 타이밍, 신호 동기화, 전압 동작을 지능적으로 관리해 안정적인 고주파 작동을 보장한다. Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, Z890 AORUS ELITE DUO X, Z890M FORCE DUO X WIFI7이 이를 지원한다.

기가바이트는 시스템 성능을 더욱 높이기 위해 Z890 Plus 시리즈 전반에 AI 기반 플랫폼 최적화 기술도 도입한다. Ultra Turbo Mode는 클릭 한 번으로 CPU와 메모리 주파수를 지능적으로 최적화해 성능을 최대 40% 향상시키는 동시에 최대 10400MT/s의 DDR5 오버클럭을 지원한다. 또한, 다양한 사용 시나리오에 맞춰즉각적인 게임 성능 향상을 위한 Intel 200S Boost, 더 높은 FPS 향상을 위한 Turbo Mode, 최고 수준의 성능 튜닝을 위한 Extreme Mode 등 세분화된 맞춤형 프리셋을 폭넓게 제공한다. AI 기반 BIOS 최적화와 EZ-DIY 혁신이 결합된 이 플랫폼은 게이머와 PC 조립 사용자에게 더욱 접근성 높고 사용하기 쉬운 경험을 제공한다.

기가바이트는 비윈(BIWIN), 커세어(CORSAIR), 지스킬(G.SKILL), 킹스톤(KINGSTON), 팀그룹(TeamGroup), 브이컬러(V-COLOR) 및 엑스피지(XPG) 등 주요 메모리 브랜드와의 긴밀한 협력을 통해 CQDIMM 생태계도 확장하고 있다. 이러한 파트너십은 다양한 메모리 모듈 전반에서 고주파 DDR5 성능을 검증하고 생태계 호환성을 넓히며, AI 컴퓨팅, 게임, 콘텐츠 제작, 멀티태스킹 등 다양한 사용 환경에 대응하는 플랫폼의 토대를 마련한다.

CQDIMM 전시는 컴퓨텍스 2026 기간 기가바이트 고객 부스 #M0520에서 직접 체험할 수 있으며, 자세한 내용은 공식 기가바이트 웹사이트(https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem )에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE