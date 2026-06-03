GIGABYTE presenta el rendimiento líder del sector de CQDIMM y la expansión del ecosistema en COMPUTEX 2026

TAIPÉI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de ordenadores líder en el mundo, presenta sus placas base de la serie Z890 Plus con tecnología CQDIMM en COMPUTEX 2026, encabezadas por la Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Diseñada para jugadores convencionales y usuarios centrados en el rendimiento, esta gama es compatible con configuraciones DDR5 de doble DIMM de 256 GB de capacidad total y velocidades de memoria líderes del sector de hasta 10 400 MT/s gracias a la tecnología exclusiva D5 DUO X de GIGABYTE. En COMPUTEX 2026, GIGABYTE refuerza aún más el ecosistema CQDIMM mediante colaboraciones con socios líderes del sector de la memoria, demostrando la evolución de las plataformas DDR5 de alta capacidad y alta frecuencia.

GIGABYTE Showcases Industry-leading CQDIMM Performance and Ecosystem Expansion at COMPUTEX 2026

La característica principal de esta demostración es la tecnología CQDIMM, que permite una capacidad total de 256 GB con dos módulos CQDIMM de 128 GB para un rendimiento óptimo, sin sacrificar la capacidad ni la velocidad. Para aprovechar al máximo esta capacidad, GIGABYTE integra su exclusiva tecnología D5 DUO X, que combina un diseño optimizado del circuito de la placa base con una optimización avanzada de la BIOS. El diseño optimizado del circuito reduce la carga del canal de memoria y mejora la integridad de la señal, mientras que la optimización de la BIOS gestiona de forma inteligente los tiempos, la sincronización de la señal y el comportamiento del voltaje para garantizar un funcionamiento estable a alta frecuencia. Los modelos compatibles incluyen la Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, la Z890 AORUS ELITE DUO X y la Z890M FORCE DUO X WIFI7.

Para mejorar aún más el rendimiento del sistema, GIGABYTE introduce tecnologías de optimización de plataforma mejoradas con IA en toda la serie Z890 Plus. El Modo Ultra Turbo optimiza de forma inteligente las frecuencias de la CPU y la memoria con solo un clic, aumentando el rendimiento hasta en un 40 % y permitiendo el «overclocking» de la memoria DDR5 hasta 10 400 MT/s. Se ofrecen varios ajustes preestablecidos para diferentes casos de uso, como Intel 200S Boost para mejoras instantáneas del rendimiento en juegos, Modo Turbo para mayores ganancias de FPS y Modo Extremo para una optimización suprema del rendimiento. Combinada con la optimización de la BIOS mejorada con IA y las innovaciones EZ-DIY, la plataforma ofrece una experiencia más accesible y fácil de usar para jugadores y expertos en el montaje de PC.

GIGABYTE también amplía el ecosistema CQDIMM mediante una estrecha colaboración con marcas líderes en memorias, como BIWIN, CORSAIR, G.SKILL, KINGSTON, TeamGroup, V-COLOR y XPG. Estas colaboraciones ayudan a validar el rendimiento DDR5 de alta frecuencia en varios módulos de memoria, amplían la compatibilidad del ecosistema y consolidan la plataforma para la computación con IA, el gaming, la creación de contenido y las cargas de trabajo multitarea.

Descubre la exposición de CQDIMM en el stand para consumidores de GIGABYTE M0520 en COMPUTEX 2026. Para obtener más información, visita el sitio web oficial de GIGABYTE: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem

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