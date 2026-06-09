GIGABYTE présente ses performances CQDIMM exceptionnelles et le développement de son écosystème au salon COMPUTEX 2026

TAIPEI, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque mondiale d'ordinateurs, met en avant au salon COMPUTEX 2026 ses cartes mères de la série Z890 Plus compatibles avec la norme CQDIMM, à commencer par la Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Conçue pour les joueurs grand public et les utilisateurs visant les performances, cette gamme prend en charge la pleine capacité des configurations DDR5 à double DIMM, soit 256 Go, et des vitesses de mémoire de pointe pouvant atteindre 10 400 MT/s grâce à la technologie exclusive D5 DUO X de GIGABYTE. Au salon COMPUTEX 2026, GIGABYTE consolide son écosystème CQDIMM par des partenariats avec des fournisseurs de modules de mémoire de premier plan, qui témoignent de l'évolution des plateformes DDR5 à haute capacité et à haute fréquence.

GIGABYTE Showcases Industry-leading CQDIMM Performance and Ecosystem Expansion at COMPUTEX 2026

Au cœur de l'exposition, la technologie CQDIMM permet d'obtenir une capacité totale de 256 Go avec deux modules CQDIMM de 128 Go, et ouvre ainsi la voie à des performances sans compromis entre capacité et vitesse. Pour exploiter pleinement cette capacité, GIGABYTE y intègre sa technologie exclusive D5 DUO X, qui combine une conception optimisée du circuit de la carte mère et un réglage avancé du système d'entrée-sortie de base (BIOS). La conception perfectionnée du circuit réduit la charge des canaux de mémoire et améliore l'intégrité des signaux, tandis que le réglage du BIOS gère intelligemment le timing, la synchronisation des signaux et le comportement de la tension pour assurer un fonctionnement stable à haute fréquence. Les modèles Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, Z890 AORUS ELITE DUO X et Z890M FORCE DUO X WIFI7 sont dotés de cette technologie.

Pour améliorer encore les performances du système, GIGABYTE équipe sa série Z890 Plus de technologies d'optimisation de plateforme renforcées par l'IA. Le mode Ultra Turbo améliore intelligemment les fréquences du processeur et de la mémoire en un seul clic pour augmenter les performances jusqu'à 40 %, tout en permettant le surcadençage de la mémoire DDR5 jusqu'à 10 400 MT/s. Plusieurs préréglages sont disponibles pour différents scénarios d'utilisation, notamment Intel 200S Boost pour des améliorations instantanées des performances de jeu, le mode Turbo pour des gains d'images par seconde (IPS) plus importants, ou encore le mode Extrême pour un réglage suprême des performances. Associée à l'optimisation du BIOS par l'IA et à des innovations EZ-DIY pour le montage personnalisé d'ordinateurs, la plateforme propose une expérience plus accessible et plus intuitive aux joueurs et aux assembleurs de PC.

GIGABYTE développe également son écosystème CQDIMM grâce à une étroite collaboration avec les principales marques de modules de mémoire : BIWIN, CORSAIR, G.SKILL, KINGSTON, TeamGroup, V-COLOR et XPG. Validant les performances des configurations DDR5 à haute fréquence sur différents modules de mémoire, ces partenariats élargissent la compatibilité de l'écosystème et élèvent le niveau de préparation des plateformes pour l'informatique IA, les jeux, la création de contenu et les charges de travail multitâches.

Découvrez la vitrine CQDIMM sur le stand grand public de GIGABYTE (nº M0520) lors du salon COMPUTEX 2026. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site internet officiel de GIGABYTE : https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem

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