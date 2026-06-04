技嘉於 COMPUTEX 2026 展示業界領先 CQDIMM 效能 攜手多家記憶體品牌擴大高效能運算生態系
新聞提供者GIGABYTE
04 6月, 2026, 09:00 CST
台北2026年6月4日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示支援 CQDIMM 技術，以 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE 領軍的 Z890 Plus 系列主機板。該系列專為重視效能表現的玩家打造，透過技嘉獨家 D5 DUO X 技術，支援雙 DIMM 架構滿載 256GB DDR5 容量配置，並達成業界領先的 10,400 MT/s 記憶體速度。技嘉也於 COMPUTEX 2026 期間，透過與多家業界領先的記憶體品牌合作，進一步強化 CQDIMM 生態系，展現兼顧高容量與高速度 DDR5 平台的持續進化。
本次展示的核心為 CQDIMM 技術，可透過兩條 128GB CQDIMM 記憶體模組達成滿載 256GB 容量，同時實現兼具高容量與高速度的效能表現。為完整釋放效能，技嘉的獨家 D5 DUO X 技術，結合優化的主機板線路設計與進階 BIOS 調校。經強化的線路設計可有效降低記憶體通道負載並提升訊號完整性，而 BIOS 調校則能智慧管理時序、訊號同步與電壓，確保在高負載與高頻下依然穩定運行。支援機種包含 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE、Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7。
為進一步提升系統效能，技嘉也於 Z890 Plus 系列導入 AI 強化的最佳化技術－Ultra Turbo Mode。此技術可一鍵智慧增強效能，最佳化 CPU 與記憶體頻率，處理器效能最高可提升 40%，並支援 DDR5 記憶體超頻最高達 10,400 MT/s。針對不同使用情境，技嘉提供多種效能預設模式，包括可立即提升遊戲表現的 Intel 200S Boost 出廠預設模式、提升整體幀數表現的 Turbo Mode，以及釋放極限效能的 Extreme Mode。透過 AI 強化 BIOS 與 EZ-DIY 創新設計，Z890 Plus 系列為玩家與 PC 組裝者帶來更直覺、友善的使用體驗。
技嘉亦透過與領先記憶體品牌的緊密合作，持續擴展 CQDIMM 生態系，合作夥伴包含 BIWIN、CORSAIR、G.SKILL、KINGSTON、TeamGroup、V-COLOR 與 XPG。這些合作有助於驗證不同 DDR5 記憶體模組在高效能需求下的表現，擴大生態系相容性，並強化平台在 AI 運算、遊戲、內容創作與多工負載的效率。
歡迎於 COMPUTEX 2026 期間蒞臨技嘉消費性產品攤位 #M0520，親身體驗 CQDIMM 技術展示。欲了解更多資訊，請造訪技嘉官方網站：https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_twcqdimm_ecosystem
SOURCE GIGABYTE
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