GIGABYTE präsentiert auf der COMPUTEX 2026 fortschrittliche CQDIMM-Leistung und den Ausbau seines Ökosystems

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GIGABYTE

Jun 03, 2026, 21:00 ET

TAIPEI, 4. Juni 2026  /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, präsentiert auf der COMPUTEX 2026 seine CQDIMM-fähigen Motherboards der Z890 Plus-Serie, angeführt vom Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Die Produktreihe unterstützt DDR5-Konfigurationen mit zwei DIMMs und einer Gesamtkapazität von bis zu 256 GB, wodurch sie sich an Mainstream-Gamer und leistungsorientierte Nutzer richtet. Dank der D5-DUO-X-Technologie von GIGABYTE sind je nach Modell, Speicherkit und Systemkonfiguration Speichergeschwindigkeiten von bis zu 10.400 MT/s möglich. Auf der COMPUTEX 2026 stärkt GIGABYTE das CQDIMM-Ökosystem durch Kooperationen mit führenden Speicherpartnern und zeigt die Weiterentwicklung von DDR5-Plattformen mit hoher Kapazität und hohen Datenraten.

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GIGABYTE Showcases Industry-leading CQDIMM Performance and Ecosystem Expansion at COMPUTEX 2026
GIGABYTE Showcases Industry-leading CQDIMM Performance and Ecosystem Expansion at COMPUTEX 2026

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die CQDIMM-Technologie, die mit zwei 128-GB-CQDIMM-Modulen eine Gesamtkapazität von bis zu 256 GB ermöglicht. Damit lassen sich hohe Speicherkapazitäten mit hohen Datenraten kombinieren. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, integriert GIGABYTE seine D5-DUO-X-Technologie, die ein optimiertes Schaltungsdesign des Motherboards mit fortschrittlicher BIOS-Optimierung kombiniert. Das optimierte Schaltungsdesign reduziert die Belastung der Speicherkanäle und verbessert die Signalintegrität, während die BIOS-Optimierung Timing, Signalsynchronisation und Spannungsverhalten steuert, um einen stabilen Hochfrequenzbetrieb zu unterstützen. Zu den unterstützten Modellen gehören das Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, das Z890 AORUS ELITE DUO X und das Z890M FORCE DUO X WIFI7.

Um die Systemleistung weiter zu steigern, führt GIGABYTE in der Z890 Plus-Serie KI-gestützte Technologien zur Plattformoptimierung ein. Der Ultra-Turbo-Modus optimiert CPU- und Speicherfrequenzen mit einem Klick und kann die Leistung je nach CPU, DRAM, BIOS-Version und Systemkonfiguration um bis zu 40 % steigern. Zudem kann DDR5-Übertaktung auf bis zu 10.400 MT/s unterstützt werden. Es stehen mehrere Voreinstellungen für verschiedene Anwendungsszenarien zur Verfügung, darunter „Intel 200S Boost" für schnelle Leistungssteigerungen beim Gaming, der „Turbo-Modus" für höhere FPS-Werte und der „Extreme-Modus" für maximale Leistungsoptimierung. In Verbindung mit der KI-gestützten BIOS-Optimierung und den EZ-DIY-Innovationen bietet die Plattform Gamern und Nutzern, die ihr System eigenhändig installieren, ein benutzerfreundliches und leicht zugängliches Erlebnis.

GIGABYTE baut das CQDIMM-Ökosystem zudem durch eine enge Zusammenarbeit mit führenden Speicherherstellern wie BIWIN, CORSAIR, G.SKILL, KINGSTON, TeamGroup, V-COLOR und XPG weiter aus. Diese Partnerschaften tragen dazu bei, DDR5-Speicher mit hohen Datenraten über verschiedene Speichermodule hinweg zu validieren, die Kompatibilität innerhalb des Ökosystems zu erweitern und die Plattformbereitschaft für KI-Anwendungen, Gaming, Content Creation und Multitasking zu verbessern.

Erleben Sie die CQDIMM-Präsentation am GIGABYTE-Stand für Endverbraucher, Stand Nr. M0520, auf der COMPUTEX 2026. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen GIGABYTE Webseite: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem 

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