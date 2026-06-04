GIGABYTE จัดแสดงประสิทธิภาพ CQDIMM ชั้นนำของอุตสาหกรรมและการขยายระบบนิเวศในงาน COMPUTEX 2026

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GIGABYTE

04 Jun, 2026, 09:00 CST

ไทเป, 4 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก จัดแสดงเมนบอร์ดซีรีส์ Z890 Plus ที่รองรับ CQDIMM ในงาน COMPUTEX 2026 นำโดยรุ่น Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE ซึ่งออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์กระแสหลักและผู้ใช้ที่เน้นประสิทธิภาพ โดยรองรับหน่วยความจำ DDR5 แบบ dual-DIMM ความจุรวมสูงสุด 256GB และรองรับความเร็วหน่วยความจำสูงสุดระดับอุตสาหกรรมที่ 10,400 MT/s ผ่านเทคโนโลยี D5 DUO X เฉพาะของ GIGABYTE ทั้งนี้ ภายในงาน COMPUTEX 2026 ทาง GIGABYTE ยังเดินหน้าขยายระบบนิเวศ CQDIMM ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตหน่วยความจำชั้นนำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแพลตฟอร์ม DDR5 ที่รองรับทั้งความจุสูงและความถี่สูง

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GIGABYTE จัดแสดงประสิทธิภาพ CQDIMM ชั้นนำของอุตสาหกรรมและการขยายระบบนิเวศในงาน COMPUTEX 2026
GIGABYTE จัดแสดงประสิทธิภาพ CQDIMM ชั้นนำของอุตสาหกรรมและการขยายระบบนิเวศในงาน COMPUTEX 2026

หัวใจสำคัญของการจัดแสดงครั้งนี้คือเทคโนโลยี CQDIMM ซึ่งรองรับความจุรวม 256GB ด้วยโมดูล CQDIMM ขนาด 128GB จำนวนสองโมดูล มอบประสิทธิภาพเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องแลกกับความจุหรือความเร็ว เพื่อปลดล็อกศักยภาพดังกล่าวอย่างเต็มที่ GIGABYTE ได้ผสานเทคโนโลยี D5 DUO X เฉพาะของบริษัท ซึ่งรวมถึงการออกแบบวงจรเมนบอร์ดที่ปรับแต่งเป็นพิเศษและการปรับจูน BIOS ขั้นสูง การออกแบบวงจรที่ได้รับการปรับปรุงช่วยลดภาระของช่องสัญญาณหน่วยความจำและเพิ่มความสมบูรณ์ของสัญญาณ ขณะที่การปรับจูน BIOS จะจัดการค่าหน่วงเวลา การซิงโครไนซ์สัญญาณ และพฤติกรรมแรงดันไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ระบบทำงานที่ความถี่สูงได้อย่างเสถียร รุ่นที่รองรับประกอบด้วย Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE, Z890 AORUS ELITE DUO X และ Z890M FORCE DUO X WIFI7

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบเพิ่มเติม GIGABYTE ยังเปิดตัวเทคโนโลยีการปรับแต่งแพลตฟอร์มด้วย AI ในซีรีส์ Z890 Plus โดย Ultra Turbo Mode สามารถปรับแต่งความถี่ CPU และหน่วยความจำอย่างชาญฉลาดได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 40% พร้อมรองรับการโอเวอร์คล็อก DDR5 สูงสุด 10,400 MT/s นอกจากนี้ยังมีพรีเซ็ตหลากหลายสำหรับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น Intel 200S Boost สำหรับยกระดับประสิทธิภาพการเล่นเกมทันที, Turbo Mode สำหรับเพิ่มค่า FPS และ Extreme Mode สำหรับการปรับแต่งประสิทธิภาพขั้นสูง เมื่อทำงานร่วมกับการปรับแต่ง BIOS ด้วย AI และนวัตกรรม EZ-DIY แพลตฟอร์มนี้จึงมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นสำหรับเกมเมอร์และผู้ประกอบคอมพิวเตอร์

GIGABYTE ยังขยายระบบนิเวศ CQDIMM ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแบรนด์หน่วยความจำชั้นนำ ได้แก่ BIWIN, CORSAIR, G.SKILL, KINGSTON, TeamGroup, V-COLOR และ XPG ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยยืนยันประสิทธิภาพ DDR5 ความถี่สูงกับโมดูลหน่วยความจำหลากหลายประเภท เพิ่มความเข้ากันได้ของระบบนิเวศ และเสริมความพร้อมของแพลตฟอร์มสำหรับงานด้าน AI การเล่นเกม การสร้างคอนเทนต์ และเวิร์กโหลดแบบมัลติทาสก์

สัมผัสการจัดแสดง CQDIMM ได้ที่บูธผู้บริโภคของ GIGABYTE หมายเลข M0520 ภายในงาน COMPUTEX 2026 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ GIGABYTE: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem

SOURCE GIGABYTE

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