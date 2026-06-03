TAIPEI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial no setor de informática, apresentou sua linha de periféricos gamer de última geração na COMPUTEX 2026, com destaque para o teclado AORUS K10 INFINITY e o mouse M10 INFINITY. Desenvolvido com base nas características de velocidade, controle e imersão, a linha de produtos inova não apenas no sistema, mas em todas as interações do jogador. Para oferecer suporte a ambos os dispositivos, a GIGABYTE também lançou a GiMATE Web Edition, uma plataforma baseada em navegador e que não requer drivers, que facilita o controle, o monitoramento de desempenho e a personalização da iluminação em toda a experiência com os periféricos da linha AORUS.

GIGABYTE apresenta seus periféricos gamer de última geração com o teclado AORUS K10 INFINITY e o mouse M10 INFINITY na COMPUTEX 2026

A estrela do lançamento é o teclado para jogos AORUS K10 INFINITY, desenvolvido para oferecer um controle mais preciso e flexível. Equipado com botões magnéticos de alta precisão, ele oferece ajuste do ponto de acionamento em incrementos de 0,1 mm, configurações de acionamento em várias fases, macros personalizadas, uma taxa de atualização de 8.000 Hz e uma durabilidade de 100 milhões de pressionamentos de tecla. Um sistema de inclinação ajustável com opções de 6, 8 e 13 graus aumenta ainda mais o conforto nos diferentes estilos de jogo. Essas funcionalidades atendem à crescente demanda por um controle de acionamento mais personalizado e uma resposta mais rápida em teclados para jogos de alta qualidade.

O AORUS K10 INFINITY também amplia a experiência do usuário com uma tela sensível ao toque OLED colorida de 3,1 polegadas, com resolução de 311 PPI e padrão Retina, que permite acesso instantâneo a perfis, configurações de acionamento, iluminação, áudio e funções de desempenho. A melhor forma de utilizá-lo é através do recurso integrado "Combat Power". Isso permite que os usuários monitorem as ações por minuto (APM), a quilometragem, a precisão e a contagem de erros em tempo real, transformando o teclado em uma interface ativa para ajustes na gameplay e autoanálise.

Complementando o teclado, o mouse para jogos AORUS M10 INFINITY combina botões ópticos e uma taxa de atualização de até 8 mil Hz, proporcionando uma gameplay mais responsivo com latência ainda menor, com base nas mais recentes tecnologias de entrada de mouse. O mouse também apresenta uma estrutura híbrida: um revestimento externo com acabamento excimer, oferece um toque extremamente agradável à pele, e uma base em liga de alumínio-magnésio, que proporciona uma sensação tátil refinada, durabilidade e deslizamento consistente.

Para completar a experiência, o K10 e o M10 podem ser totalmente controlados pelo GiMATE Web Edition, uma plataforma integrada baseada em navegador e sem necessidade de software que oferece controles, monitoramento e personalização de iluminação, proporcionando uma experiência de uso mais integrada e portátil. Tanto o AORUS K10 INFINITY quanto o M10 INFINITY também estarão disponíveis nas edições ICE White, oferecendo aos gamers mais opções para personalizar a estética de seus setups.

Os visitantes poderão conhecer toda a linha de periféricos gamer da AORUS durante a COMPUTEX 2026, no estande da GIGABYTE Consumer, localizado no 4º andar, estande nº M0520. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_peripherals

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FONTE GIGABYTE