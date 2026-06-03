GIGABYTE、COMPUTEX 2026においてAORUS K10 INFINITYキーボードとM10 INFINITYマウスによる次世代ゲーミング周辺機器を発表

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GIGABYTE

03 6月, 2026, 10:00 JST

台北、2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドであるGIGABYTEは、COMPUTEX 2026において、AORUS K10 INFINITYゲーミングキーボードとM10 INFINITYゲーミングマウスを筆頭とする次世代ゲーミング周辺機器のラインナップを発表しました。スピード、コントロール、および没入感を柱とするこのラインナップは、システムを超えてプレイヤーとのあらゆるインタラクションにまでイノベーションを広げています。両デバイスをサポートするため、GIGABYTEは、AORUS周辺機器のエクスペリエンス全体でより容易なコントロール、パフォーマンス監視、およびライティングのカスタマイズを可能にする、ドライバー不要のブラウザベースのプラットフォーム「GiMATE Web Edition」も発表しました。

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GIGABYTE、COMPUTEX 2026においてAORUS K10 INFINITYキーボードとM10 INFINITYマウスによる次世代ゲーミング周辺機器を発表
GIGABYTE、COMPUTEX 2026においてAORUS K10 INFINITYキーボードとM10 INFINITYマウスによる次世代ゲーミング周辺機器を発表

今回の発表の中核となるのは、より正確で柔軟なコントロールを可能にするよう設計されたゲーミングキーボード「AORUS K10 INFINITY」です。タクティカル磁気スイッチを搭載し、0.1 mmのトリガーポイント調整、多段階トリガー設定、カスタムマクロ、8,000 Hzのポーリングレート、および1億回のキーストローク寿命をサポートします。6度、8度、および13度のオプションを備えた可変チルトシステムにより、さまざまなプレースタイルにおける快適性がさらに向上します。これらの機能は、プレミアム・ゲーミング・キーボードにおいて、よりパーソナライズされたアクチュエーション・コントロールと、より高速なレスポンスを求める需要の高まりを反映しています。

AORUS K10 INFINITYはまた、3.1インチのフルカラー、311 PPIのレティナグレードOLEDタッチスクリーンを内蔵することで、プロファイル、トリガー設定、ライティング、オーディオ、およびパフォーマンス機能への即時アクセスを可能にし、キーボード体験を拡張します。その最も優れた用途が、内蔵されたCombat Power機能です。これにより、ユーザーはActions Per Minute（APM）、キーマイレージ、精度、およびエラーカウントをリアルタイムで監視できるようになり、キーボードをゲームプレイの調整や自己分析のためのアクティブなインターフェースへと変貌させます。

キーボードを補完するゲーミングマウス「AORUS M10 INFINITY」は、光学式スイッチと最大8Kのポーリングレートを組み合わせており、最新のマウス入力に基づいて、さらに低いレイテンシで応答性の高いゲームプレイを提供します。同マウスは、以下のハイブリッド構造も特徴としています。肌に非常に優しい触感を提供するエキシマコーティングされたシェルと、洗練された触感、耐久性、安定した滑りを実現するアルミニウム・マグネシウム合金のベースです。

エクスペリエンスを完璧なものにするために、K10とM10はGiMATE Web Editionで完全に操作できます。これは、コントロール、監視、およびライティングのカスタマイズを提供する、ソフトウェア不要のブラウザベースのワンストップセンターであり、よりシームレスでポータブルなユーザー体験を実現します。AORUS K10 INFINITYとM10 INFINITYの双方にICEホワイトエディションも用意され、ゲーマーの好みに合わせたセットアップの美観において、より多くの選択肢を提供します。

来場者は、COMPUTEX 2026において、GIGABYTEコンシューマーブース（4階、ブース番号：M0520）でAORUSゲーミング周辺機器のフルラインナップを体験できます。詳細については、以下をご覧ください。

https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_peripherals

SOURCE GIGABYTE

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