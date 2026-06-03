GIGABYTE เผยโฉมอุปกรณ์เกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งคีย์บอร์ด AORUS K10 INFINITY และเมาส์ M10 INFINITY. ในงานCOMPUTEX 2026

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GIGABYTE

03 Jun, 2026, 09:00 CST

ไทเป, 3 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ได้เผยโฉมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่ COMPUTEX 2026 นำโดยคีย์บอร์ดเกมมิ่ง AORUS K10 INFINITY และเมาส์เกมมิ่ง M10 INFINITY ไลน์อัปผลิตภัณฑ์นี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเร็ว การควบคุม และความสมจริง โดยขยายขอบเขตของนวัตกรรมไปไกลกว่าแค่ตัวระบบไปสู่ทุกปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่น เพื่อรองรับอุปกรณ์ทั้งสอง GIGABYTE ยังได้เปิดตัว GiMATE Web Edition แพลตฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์แบบไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์ ช่วยให้ควบคุม ตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรับแต่งแสงไฟได้ง่ายขึ้นสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง AORUS ทุกรุ่น

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GIGABYTE เผยโฉมอุปกรณ์เกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งคีย์บอร์ด AORUS K10 INFINITY และเมาส์ M10 INFINITY. ในงานCOMPUTEX 2026
GIGABYTE เผยโฉมอุปกรณ์เกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งคีย์บอร์ด AORUS K10 INFINITY และเมาส์ M10 INFINITY. ในงานCOMPUTEX 2026

ใจความสำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้คือคีย์บอร์ดเกมมิ่ง AORUS K10 INFINITY ที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่แม่นยำและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น สร้างขึ้นด้วยสวิตช์แม่เหล็กแบบแทคติคอล รองรับการปรับจุดกดได้ละเอียดถึง 0.1 มม. การตั้งค่าการกดหลายระดับ การตั้งค่าชุดคำสั่งมาโคร อัตราการส่งข้อมูล 8000 Hz และอายุการใช้งาน 100 ล้านครั้ง ระบบปรับเอียงได้ 6, 8และ 13 องศา ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน ความสามารถเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมการกดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้มากขึ้นและการตอบสนองที่เร็วขึ้นในคีย์บอร์ดเกมมิ่งระดับพรีเมียม

คีย์บอร์ด AORUS K10 INFINITY ยังเพิ่มประสบการณ์การใช้งานคีย์บอร์ดด้วยหน้าจอสัมผัส OLED สีสันสดใสขนาด 3.1 นิ้ว ความละเอียด 311 PPI แบบ retina-grade ในตัว ช่วยให้เข้าถึงโปรไฟล์ การตั้งค่าทริกเกอร์ แสงไฟ เสียง และฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จุดเด่นที่สุดคือฟีเจอร์ Combat Power ในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบจำนวนการกระทำต่อนาที (APM) จำนวนการกดปุ่ม ความแม่นยำ และจำนวนข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ ซึ่งเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปรับแต่งการเล่นเกมและการวิเคราะห์ด้วยตนเอง

เมาส์เกมมิ่ง AORUS M10 INFINITY ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดดังกล่าว โดยผสานรวมสวิตช์แบบออปติคอลและอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 8K ทำให้การเล่นเกมตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นด้วยความหน่วงต่ำกว่าเดิมตามข้อมูลนำเข้าล่าสุดจากเมาส์ เมาส์รุ่นนี้ยังมีโครงสร้างแบบไฮบริด โดยฝาครอบเคลือบด้วยเอ็กไซเมอร์เพื่อสัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ และฐานทำจากโลหะผสมอะลูมิเนียม-แมกนีเซียมเพื่อสัมผัสที่ละเอียดอ่อน ทนทาน และเลื่อนไหลสม่ำเสมอ

เพื่อประสบการณ์จัดเต็ม ทั้ง K10 และ M10 สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ผ่าน GiMATE Web Edition ซึ่งเป็นศูนย์กลางครบวงจรบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ใช้ในการควบคุม การตรวจสอบ และการปรับแต่งแสงไฟ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและพกพาสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ AORUS K10 INFINITY และ M10 INFINITY ยังมีจำหน่ายในรุ่นสีขาว ICE เพื่อให้เกมเมอร์มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการตกแต่งอุปกรณ์ให้สวยงามตามสไตล์ของแต่ละคน

ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง AORUS ครบทุกรุ่นได้ที่บูธ GIGABYTE Consumer ชั้น 4 บูธหมายเลข M0520 ที่ COMPUTEX 2026 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_peripherals

SOURCE GIGABYTE

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