GIGABYTE presenta sus periféricos para videojuegos de última generación con el teclado AORUS K10 INFINITY y el mouse M10 INFINITY en COMPUTEX 2026
Noticias proporcionadas porGIGABYTE
03 jun, 2026, 01:00 GMT
TAIPÉI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de informática líder en el mundo, presentó sus periféricos para videojuegos de última generación en COMPUTEX 2026, entre los que se destacan el teclado K10 INFINITY y el mouse M10 INFINITY de AORUS para videojuegos. Estos modelos fueron desarrollados con base en los pilares de velocidad, control e inmersión, y llevan la innovación más allá de la consola hasta cada interacción del jugador. Además, para que ambos dispositivos sean compatibles, GIGABYTE presentó GiMATE Web Edition, una plataforma basada en navegador y sin controladores que facilita el control, la supervisión del rendimiento y la personalización de la iluminación en toda la variedad de periféricos AORUS.
El protagonista del lanzamiento es el teclado para videojuegos K10 INFINITY de AORUS, diseñado para ofrecer un control más preciso y flexible. Este dispositivo, equipado con interruptores magnéticos tácticos, permite ajustar el punto de activación con una precisión de 0,1 mm, ofrece configuraciones de disparador multietapa, macros personalizadas, frecuencia de sondeo de 8.000 Hz y una vida útil de 100 millones de pulsaciones. Un sistema de inclinación variable con opciones de 6, 8 y 13 grados aumenta aún más la comodidad para los distintos estilos de juego. Estas características reflejan la creciente demanda de un control de teclas más personalizado y una respuesta más rápida en los teclados para videojuegos de alta gama.
Asimismo, el teclado AORUS K10 INFINITY mejora la experiencia de uso gracias a una pantalla táctil OLED de 3,1 pulgadas a todo color integrada y con resolución de 311 ppp, calidad de retina, que permite acceder al instante a perfiles, ajustes de funciones de disparador, iluminación, audio y rendimiento. La mejor función integrada es "Combat Power". Esta función permite a los usuarios supervisar acciones por minuto (APM), kilometraje clave, precisión y recuento de errores en tiempo real, lo que convierte al teclado en una interfaz activa para ajustar el juego y realizar un autoanálisis.
Como complemento del teclado, el mouse para videojuegos M10 INFINITY de AORUS combina interruptores ópticos y una frecuencia de sondeo de hasta 8.000 Hz, lo que garantiza una experiencia de juego fluida con latencia aún menor gracias a la tecnología más avanzada en materia de entrada del mouse. El mouse también cuenta con una estructura híbrida: carcasa con recubrimiento de excímero que ofrece un tacto extraordinariamente agradable para la piel y una base de aleación de aluminio y magnesio que garantiza una sensación táctil refinada, durabilidad y un deslizamiento uniforme.
Para completar la mejor experiencia, los modelos K10 y M10 se pueden manejar íntegramente mediante GiMATE Web Edition, como una plataforma integral basada en el navegador y sin necesidad de instalar software, que ofrece funciones de control, supervisión y personalización de la iluminación para brindar una experiencia de usuario más fluida y portátil. Ambos modelos, K10 INFINITY y M10 INFINITY de AORUS también estarán disponibles en ediciones en blanco ICE, lo que ofrece a los jugadores más opciones para personalizar el aspecto de su equipo.
Para conocer toda la línea de periféricos para videojuegos de AORUS, los consumidores pueden visitar COMPUTEX 2026 y pasar por el stand de GIGABYTE, 4F, stand n.º M0520. Para obtener más información, visite: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_peripherals
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991988/Computex_2026_K10_M10_KV_1280x720__1.jpg
FUENTE GIGABYTE
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