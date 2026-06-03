技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠

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GIGABYTE

03 6月, 2026, 09:00 CST

台北2026年6月3日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）於 COMPUTEX 2026 發表新一代電競周邊產品陣容，由 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 AORUS M10 INFINITY 電競滑鼠領銜登場。以「速度」、「操控」與「沉浸感」為三大核心，技嘉將創新設計從電腦零組件及系統延伸至與玩家的操作互動體驗。技嘉同步推出獨家 GiMATE Web Edition，這是一套免安裝、以瀏覽器為基礎的操作平台，為使用者提供更直覺的 AORUS 周邊產品設定、操作表現觀測與客製化燈效功能。

本次發表的核心產品 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤，專為更精準且更靈活的操控體驗而設計。採用戰術級磁軸，支援 0.1 mm 觸發點調整、多段觸發設定、自訂巨集、8000 Hz 輪詢率，以及高達 1 億次的按鍵壽命。另搭載可變式傾角設計，提供 6、8 與 13 度三種角度選擇，進一步提升不同遊戲操作的舒適度，同時呼應高階電競鍵盤市場對更多客製化需求的趨勢。

技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠
技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠

AORUS K10 INFINITY 亦透過內建 3.1 吋全彩、311 PPI 視網膜等級的 OLED 觸控螢幕，進一步擴展鍵盤使用體驗，讓使用者可即時存取設定檔、觸發設定、燈效、音訊等。此外，內建的 Combat Power 功能亦可即時監測每分鐘操作次數（APM）、按鍵里程、精準度與錯誤次數，讓鍵盤不再只是輸入裝置，更成為協助玩家調整與分析遊戲操作的互動介面。

與鍵盤相輔相成的 AORUS M10 INFINITY 電競滑鼠，採用光學微動開關與最高 8000 Hz 輪詢率，可根據滑鼠即時的輸入訊號提供更低延遲且靈敏的遊戲操作體驗。其機身亦採用複合式結構設計，包含特殊準分子塗層的外殼，帶來更親膚細緻的觸感，以及鋁鎂合金底座，兼顧出色手感、耐用性與穩定性。

為完整串聯使用體驗，AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠亦可透過技嘉獨家 GiMATE Web Edition 進行設定。作為免安裝、以瀏覽器為基礎的一站式操作中心，GiMATE Web Edition 可提供控制、操作表現觀測與燈效自訂功能，打造更流暢且更具彈性的使用體驗。此外，技嘉也將同步推出 ICE 白色版本，為玩家提供更多選擇。

歡迎蒞臨 COMPUTEX 2026 技嘉消費性產品展區（南港展覽館 1 館 4 樓，攤位號碼 M0520），親身體驗完整 AORUS 電競周邊產品陣容。更多資訊請造訪：https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_tw_peripherals

SOURCE GIGABYTE

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