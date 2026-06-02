GIGABYTE presenta los periféricos gamingde nueva generación K10 INFINITY y M10 INFINITY de AORUS en COMPUTEX 2026

TAIPÉI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, ha presentado en COMPUTEX 2026 su nueva gama de periféricos gamingde nueva generación, encabezada por el teclado K10 INFINITY y el ratón M10 INFINITY de AORUS, ambos para videojuegos. Estos modelos fueron desarrollados según los pilares de velocidad, control e inmersión y llevan la innovación más allá del sistema y a cada interacción del jugador. Además, para que ambos dispositivos sean compatibles, GIGABYTE ha presentado GiMATE Web Edition, una plataforma basada en navegador y sin necesidad de controladores que facilita el control, la monitorización del rendimiento y la personalización de la iluminación en toda la experiencia de periféricos AORUS.

GIGABYTE Unveils Next-Generation Gaming Peripherals with AORUS K10 INFINITY Keyboard and M10 INFINITY Mouse at COMPUTEX 2026

El protagonista del lanzamiento es el teclado gamingAORUS K10 INFINITY, diseñado para ofrecer un control más preciso y flexible. Equipado con interruptores magnéticos tácticos, admite el ajuste del punto de activación con una precisión de 0,1 mm, configuración de disparo multietapa, macros personalizables, una tasa de sondeo de 8000 Hz y una vida útil de 100 millones de pulsaciones. Un sistema de inclinación variable con opciones de 6, 8 y 13 grados mejora aún más el confort para los distintos estilos de juego. Estas prestaciones responden a la creciente demanda de un control de activación más personalizado y de una respuesta más rápida en los teclados para videojuegos de gama alta.

Asimismo, el teclado K10 INFINITY de AORUS amplía su experiencia con una pantalla táctil OLED integrada de 3,1 pulgadas, a todo color y con 311 PPI de calidad retina, que permite acceder al instante a perfiles, ajustes de activación, iluminación, audio y funciones de mejora del rendimiento. Destaca especialmente su función integrada Combat Power, que permite monitorizar las acciones por minuto (APM, por sus siglas en inglés), el kilometraje de las teclas, la precisión y el recuento del número de errores en tiempo real, lo que convierte el teclado en una interfaz activa para el ajuste del juego y el autoanálisis.

Como complemento al teclado, el ratón gamingM10 INFINITY de AORUS combina interruptores ópticos con una tasa de sondeo de hasta 8000, lo que se traduce en una jugabilidad ágil con una latencia aún menor en la respuesta a las entradas del ratón. El ratón presenta además una estructura híbrida: una carcasa con revestimiento de excímero, que proporciona un tacto extraordinariamente agradable al contacto con la piel, y una base de aleación de aluminio y magnesio que aporta un tacto refinado, mayor durabilidad y un deslizamiento consistente.

Para completar la experiencia, el K10 y el M10 pueden gestionarse íntegramente desde GiMATE Web Edition, un centro único basado en navegador y sin necesidad de instalar software, que ofrece controles, monitorización y personalización de la iluminación para una experiencia de usuario más fluida y portátil. Tanto el K10 INFINITY como el M10 INFINITY de AORUS estarán disponibles también en sus ediciones blanco ICE, lo que ofrece a los jugadores más opciones para personalizar la estética de sus configuraciones.

Los visitantes podrán descubrir la gama completa de periféricos gaming de AORUS en COMPUTEX 2026, en el stand para consumidores de GIGABYTE n.º M0520, situado en la 4.ª planta. Para más información, visite: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_peripherals

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