ĐÀI BẮC, ngày 3 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã ra mắt dòng gaming gear thế hệ mới tại COMPUTEX 2026, nổi bật là bàn phím gaming AORUS K10 INFINITY và chuột gaming AORUS M10 INFINITY. Được phát triển dựa trên ba yếu tố cốt lõi gồm tốc độ, khả năng kiểm soát và sự đắm chìm, dòng sản phẩm mới mang những cải tiến công nghệ vượt ra ngoài hệ thống đến mọi tương tác của người chơi. Để hỗ trợ hai thiết bị này, GIGABYTE cũng giới thiệu GiMATE Web Edition, nền tảng hoạt động trên trình duyệt không cần cài đặt trình điều khiển (driver), cho phép người dùng điều khiển dễ dàng hơn, theo dõi hiệu năng và tùy chỉnh hệ thống đèn trong toàn bộ hệ sinh thái ngoại vi AORUS.

GIGABYTE ra mắt thế hệ gaming gearmới với bàn phím AORUS K10 INFINITY và chuột M10 INFINITY tại COMPUTEX 2026

Tâm điểm của lần ra mắt này là bàn phím gaming AORUS K10 INFINITY, được thiết kế nhằm mang lại khả năng điều khiển chính xác và linh hoạt hơn. Sử dụng switch từ tính chiến thuật, bàn phím hỗ trợ điều chỉnh điểm kích hoạt với độ chính xác tới 0,1 mm, thiết lập kích hoạt nhiều cấp độ, các macro tùy chỉnh, tần số lấy mẫu (polling rate) 8.000 Hz và tuổi thọ lên tới 100 triệu lần nhấn phím. Hệ thống điều chỉnh độ nghiêng với các tùy chọn 6, 8 và 13 độ cũng giúp nâng cao sự thoải mái cho nhiều phong cách chơi khác nhau. Những khả năng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với việc cá nhân hóa khả năng kiểm soát điểm kích hoạt và tốc độ phản hồi nhanh hơn trong phân khúc bàn phím chơi game cao cấp.

AORUS K10 INFINITY còn mở rộng trải nghiệm bàn phím với màn hình cảm ứng OLED màu kích thước 3,1 inch tích hợp, đạt mật độ điểm ảnh 311 PPI chuẩn Retina, cho phép truy cập nhanh vào các cấu hình, thiết lập kích hoạt, hiệu ứng đèn, âm thanh và các chức năng hiệu năng. Điểm nổi bật nhất là tính năng Combat Power được tích hợp sẵn. Tính năng này cho phép người dùng theo dõi theo thời gian thực các chỉ số như số thao tác mỗi phút (APM), mức độ hoạt động của phím, độ chính xác và số lần thao tác lỗi, biến bàn phím thành một giao diện chủ động để điều chỉnh lối chơi và tự phân tích.

Bổ sung cho bàn phím, chuột gaming AORUS M10 INFINITY kết hợp switch quang học cùng tần số lấy mẫu lên tới 8K, mang lại khả năng phản hồi nhanh khi chơi game với độ trễ thấp hơn dựa trên công nghệ đầu vào chuột mới nhất. Chuột cũng sở hữu cấu trúc lai: gồm lớp vỏ phủ excimer mang lại cảm giác tiếp xúc thân thiện với da vượt trội và phần đế hợp kim nhôm-magiê giúp cho cảm giác tinh tế khi chạm vào, độ bền và tính nhất quán khi di chuột.

Để hoàn thiện trải nghiệm người dùng, cả K10 và M10 đều có thể được vận hành hoàn toàn thông qua GiMATE Web Edition, như một trung tâm quản lý tập trung hoạt động trên trình duyệt, không cần cài đặt phần mềm, cung cấp các chức năng điều khiển, giám sát và tùy chỉnh hệ thống đèn cho trải nghiệm người dùng liền mạch và linh hoạt hơn. Cả AORUS K10 INFINITY và AORUS M10 INFINITY cũng sẽ có thêm phiên bản màu trắng ICE, mang đến cho game thủ nhiều lựa chọn hơn trong việc cá nhân hóa tính thẩm mỹ của bộ gaming gear.

Khách tham quan có thể trải nghiệm đầy đủ dòng gaming gear AORUS tại COMPUTEX 2026 ở Gian hàng tiêu dùng GIGABYTE, tầng 4, gian hàng số M0520. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_peripherals

SOURCE GIGABYTE