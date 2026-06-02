Au salon COMPUTEX 2026, GIGABYTE dévoile ses périphériques de jeu de nouvelle génération : le clavier AORUS K10 INFINITY et la souris M10 INFINITY

TAIPEI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a dévoilé sa gamme de périphériques de jeu de nouvelle génération au COMPUTEX 2026, avec en tête le clavier de jeu AORUS K10 INFINITY et la souris de jeu M10 INFINITY. Construite autour des piliers que sont la vitesse, le contrôle et l'immersion, la gamme étend l'innovation au-delà du système, jusqu'à chaque interaction avec le joueur. Pour prendre en charge ces deux nouveaux appareils, GIGABYTE a également présenté GiMATE Web Edition, une plateforme sans pilote basée sur navigateur qui facilite le contrôle, la surveillance des performances et la personnalisation de l'éclairage de l'ensemble des périphériques AORUS.

GIGABYTE Unveils Next-Generation Gaming Peripherals with AORUS K10 INFINITY Keyboard and M10 INFINITY Mouse at COMPUTEX 2026

Au centre de ce lancement se trouve le clavier de jeu AORUS K10 INFINITY, conçu pour un contrôle plus précis et plus souple. Ce clavier doté de switches magnétiques tactiques assure une précision de réglage du point de déclenchement de 0,1 mm. Compatible avec des paramètres de déclenchement à plusieurs niveaux et des macros personnalisées, il affiche un taux d'interrogation de 8 000 Hz et résiste à 100 millions de frappes. Un système d'inclinaison variable, comportant des options à 6, 8 et 13 degrés, améliore encore le confort pour différents styles de jeu. Ces capacités reflètent la demande croissante d'un contrôle d'actionnement plus personnalisé et d'une réponse plus rapide dans le segment des claviers de jeu haut de gamme.

L'AORUS K10 INFINITY élargit aussi l'expérience du clavier en intégrant un écran tactile OLED de 3,1 pouces et 311 PPI en couleur de qualité Retina pour un accès instantané aux profils, aux paramètres de déclenchement, à l'éclairage, au système audio et aux fonctions de performances. Son atout principal est la fonction Combat Power intégrée. Elle permet de surveiller en temps réel les actions par minute (APM), l'actionnement des touches, la précision et le nombre d'erreurs, transformant ainsi le clavier en une interface active pour l'ajustement du gameplay et l'auto-analyse.

En complément du clavier, la souris de jeu AORUS M10 INFINITY combine des switches optiques et un taux d'interrogation allant jusqu'à 8 000 Hz pour un jeu réactif à latence encore plus faible sur la base des dernières données du capteur. La souris présente en outre une structure hybride : une coque à revêtement excimère pour un toucher extraordinairement doux, et une base en alliage d'aluminium-magnésium pour une sensation tactile, une durabilité et une régularité de glissement exceptionnelles.

Le clavier K10 et la souris M10 peuvent être entièrement gérés par GiMATE Web Edition, un centre unique sans logiciel basé sur navigateur qui propose des commandes, un contrôle et une personnalisation de l'éclairage pour faire bénéficier l'utilisateur d'une expérience plus fluide et plus mobile. Les AORUS K10 INFINITY et M10 INFINITY seront également disponibles en blanc ICE pour offrir aux gamers davantage d'options pour une configuration esthétique personnalisée.

Les visiteurs pourront découvrir la gamme complète de périphériques de jeu AORUS au salon COMPUTEX 2026, sur le stand grand public de GIGABYTE (4F, nº M0520). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_peripherals

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991894/Computex_2026_K10_M10_KV_1280x720__1.jpg