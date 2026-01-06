- GIGABYTE amplía su visión de PC con IA en CES 2026 con GiMATE más inteligente y nuevos portátiles gaming ultradelgados con IA

TAIPEI, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial de ordenadores, presenta en CES 2026 una visión ampliada de PC con IA, con una interfaz GiMATE rediseñada y una nueva generación de portátiles gaming con IA. Diseñada para una navegación más clara y una toma de decisiones más rápida, la experiencia actualizada de GiMATE ofrece información del sistema en tiempo real y un control intuitivo por voz en un único centro optimizado, lo que refuerza el compromiso de GIGABYTE con la computación con IA verdaderamente adaptativa y centrada en el usuario en toda su línea de portátiles.

A medida que GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE para un control fluido de hardware y software, evoluciona, también lo hace el ecosistema que lo sustenta, ofreciendo un control más inteligente de la potencia, la productividad y la creatividad. El nuevo AI Power Gear III mejora la eficiencia y la flexibilidad con la conmutación directa del MUX entre el modo discreto y MSHybrid a través de GiMATE. También ofrece un comportamiento energético más inteligente: el modo automático desactiva la GPU con batería para maximizar el tiempo de ejecución, el modo Optimus ofrece un rendimiento más fluido y equilibrado, mientras que el modo Eco ofrece un ahorro de energía extremo con la alimentación de CA y la batería. Para creadores y desarrolladores, GiMATE Creator amplía sus capacidades generativas con la incorporación de Qwen-Image, compatible con indicaciones en inglés y chino para ofrecer una potente IA visual a usuarios de todo el mundo. Por otro lado, GiMATE Coder reduce las barreras del desarrollo al permitir la generación, corrección y optimización de código en lenguaje natural, lo que facilita la programación para principiantes y acelera la iteración para usuarios experimentados.

Esta visión se encabeza con tres nuevos modelos diseñados para impulsar el rendimiento con un diseño extraordinariamente delgado. El AORUS MASTER 16 se erige como el buque insignia de GIGABYTE, combinando el AMD Ryzen™ 9 9955HX3D con la GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para portátiles en un chasis ultrafino de 19 mm, un 17 % más delgado que antes. Su diseño WINDFORCE Infinity EX combina refrigeración por cámara de vapor y un ventilador Frost asimétrico, lo que marca una revolución en el diseño térmico. Para creadores y usuarios móviles, el GIGABYTE AERO X16 está equipado con los procesadores AMD Ryzen™ AI serie 400 para una mayor capacidad de respuesta,una alta eficiencia y una aceleración de IA en el dispositivo significativamente más potente. Para completar la línea, el GIGABYTE GAMING A18 PRO equilibra un perfil delgado de 20 mm con una GPU para ordenadorportátil NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, que ofrece un rendimiento estable adaptado a jugadores, creadores y nuevos principiantes en IA.

Para más información, visite GIGABYTE EVENT | CES 2026, o visite el expositor de GIGABYTE (#8519 en LVCC North Hall), o los medios de comunicación y VIP pueden visitar el GIGABYTE Ballroom en Lido 3004/3005/3104, Nivel 3, The Venetian Convention and Expo Center.

